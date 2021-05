Luca Vildoza a los Knicks: “Jugar en la NBA para mí es el sueño máximo”

Las primeras palabras del marplatense luego de confirmarse su traspaso a los New York Knicks, de la NBA.

(Foto: Qué digital)

En una jornada histórica en la que se confirmó su traspaso a los New York Knicks, Luca Vildoza brindó sus primeras palabras, principalmente de agradecimiento a su último club, el Baskonia de España, y también atravesadas por el momento personal que está viviendo: “Jugar en la NBA para mí es el sueño máximo“, soltó.

El rumor en torno al futuro de Luca Vildoza circulaba desde hace días pero la noticia se confirmó en las últimas horas. Primero lo confirmó el periodista estadounidense especializado, Adrian Wojnarowski, y luego hizo lo propio el base marplatense: seguirá su carrera en los New York Knicks de la NBA.

Frente a las amplias repercusiones de la noticia, y los saludos que empezaron a llegarle desde las distintas camisetas que defendió -empezando por Quilmes de Mar del Plata- y también miles de fanáticos de la excéntrica liga, Vildoza habló a través de sus redes sociales.

En primer lugar, el base le dedicó sentidas palabras a su exclub, el Baskonia, donde su gran nivel no solo lo llevó a consagrarse campeón de la última Liga ACB, sino incluso a ser la figura -el MVP- de la final ante Barcelona, el broche de oro para sus cuatro años de estadía en el club vasco.

“No es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso. En este club he madurado, he crecido como persona y como profesional“, expresó el base marplatense en su despedida y aseguró: “Cuando me quise dar cuenta, Baskonia ya estaba en mi corazón”.

Luca asegura que desvincularse del Baskonia “no fue nada sencillo” pero igualmente reconoce el gran salto profesional que le espera: “Tengo que dar el paso. Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía, y medirme“, sostuvo.

Por último, el mensaje de Luca cierra con una promesa de regreso al club vasco donde jugó 228 partidos en sus cuatro años: “Nos volveremos a ver, de eso estoy seguro“.