Mar del Plata firmó su postulación como subsede del Mundial 2030

(Fotos: prensa MGP)

Que el estado actual del estadio Minella “no es un obstáculo” en esta instancia, que hasta el momento son 14 las ciudades que han manifestado su intención de ser candidatas a subsedes y que en noviembre habrá definiciones al respecto son algunas de las conclusiones que dejó este jueves la llegada a Mar del Plata de integrantes del consorcio “Juntos 2030”, la entidad encargada de elevar un informe a la FIFA sobre la aptitud de cada una de las ciudades aspirantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de cara al Mundial 2030. En ese marco, el intendente Guillermo Montenegro firmó la carta de intención con la postulación oficial de Mar del Plata como subsede.

La llegada de representantes de los países impulsores de la candidatura conjunta se produjo días después de que se lanzara la postulación del estadio Libertadores de América de Avellaneda como subsede para el Mundial 2030. Y este jueves hizo lo propio Mar del Plata con la firma de la carta de intención por parte del intendente Montenegro.

Tras la firma, desde el gobierno municipal informaron que el consorcio comunicará en noviembre la decisión que tome respecto a cada subsede postulada, mientras que la FIFA elegirá a los países anfitriones del Mundial 2030 a fines del 2024.

“Nos vamos con una impresión muy positiva”, señaló Acle en el inicio de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Torreón del Monje tras una recorrida realizada junto a funcionarios municipales y concejales oficialistas por distintos espacios de la ciudad: el circuito incluyó el Parque Municipal de los Deportes y allí hubo una parada especial en el estadio José María Minella, donde se detalló cuáles son los trabajos que se deben hacer para responder a los requerimientos de la FIFA.

“En la etapa en que estamos ahora, eso no ha sido el foco”, señaló Acle sobre el estado que presenta el Minella. “No es necesario mostrar ahora un proyecto acabado, sino justamente algo proyectado a futuro. No es un obstáculo al momento de hoy que el estadio no esté en las condiciones que exige la FIFA. Y, por cierto, no es en la única ciudad que pasa esto”, declaró y puntualizó que “la conversación ahora es mucho más amplia, por todo lo que hay en torno a la organización, a la movilidad, conectividad, servicios, a la experiencia y al legado: eso será un componente muy importante de la propuesta”.