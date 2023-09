Representantes de la candidatura argentina al Mundial 2030 llegan a Mar del Plata

Cuando se cumplen 2 años de la clausura de la tribuna techada, representantes de Juntos 2030 llegan esta semana a la ciudad.

(Foto: archivo / Qué digital)

Representantes de “Juntos 2030“, el nombre que recibió el consorcio que impulsa la candidatura de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay para organizar el Mundial 2030, llegarán este jueves a Mar del Plata para analizar el estado actual del estadio José María Minella. Sin avances en torno a su puesta en valor, se cumplieron dos años desde la clausura de la tribuna techada.

La llegada de representantes de los países impulsores de la candidatura conjunta llegan días después de que se lanzara la postulación del estadio Libertadores de América de Avellaneda como subsede para el Mundial 2030, con presencia del ministerio de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

La postulación de Avellaneda no hace más que reavivar la incertidumbre que desde hace dos años se posa sobre el escenario mundialista marplatense. Desde la clausura de su platea techada, el estadio concebido para ser sede de la Copa del Mundo de 1978 solo ha sido testigo de anuncios cruzados que involucraron al gobierno municipal, al provincial, al nacional e incluso a la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, ya se cumplen dos años de la clausura.

El 24 de septiembre del 2021, a tan solo una semana de que se oficializara la vuelta del público a los estadios después de la pandemia de coronavirus, la Policía, Bomberos y Defensa Civil junto al Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) realizaron una inspección en el Mundialista y concluyeron que bajo la tribuna techada no podía haber público por el estado de abandono en que se encontraba la estructura. A partir de entonces, ningún socio, hincha, simpatizante, periodista, ni familiares de jugadores pudo observar partidos desde la platea cuya capacidad aproximada es de 6.500 butacas.

En el transcurso de esos primeros meses abundaron los anuncios en una especie de disputa política entre el gobierno municipal y el provincial, además de promesas de financiamiento del gobierno nacional, aunque lo cierto es que ninguno arrojó certezas sobre el futuro. En el medio, una reunión en agosto entre el intendente Guillermo Montenegro y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dejó trascender la intención de que el Mundialista se convierta en “la casa de las selecciones”.

Sin embargo, el cargado fin de año que tuvo la AFA con el Mundial de Qatar 2022 dilató la rúbrica de un acuerdo mediante el cual el municipio le concedería la concesión del estadio a la entidad rectora del fútbol argentino por treinta años. Consultado por esta situación, el presidente del Emder, Andrés Macció respondió en diciembre que las autoridades de la AFA realizaron visitas al estadio y se mantuvieron reuniones para abordar diversas cuestiones técnicas y de los niveles de inversión necesarios.

Al respecto, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dialogó con Qué digital y se refirió a principios de este año al convenio de parte de la AFA con la Municipalidad de General Pueyrredon. “Sería bueno que la Selección juegue en Mar del Plata, con la Sub 20, la Sub 17, que haya Sudamericanos. Me parece que Mar del Plata es una ciudad que tiene todas las condiciones para recibir final de Copa Libertadores o Copa Sudamericana: tiene plazas hoteleras, buena gastronomía, tiene buena conectividad, y le falta poner en condiciones un estadio que es magnífico”, dijo el ministro nacional en su estadía en la ciudad.

En ese sentido, una nueva reunión en enero de este año entre Chiqui Tapia y el intendente Guillermo Montenegro volvió a reactivar la idea de que la AFA se quedara con el José María Minella. No obstante, el convenio con la AFA no prosperó más allá de los anuncios y, mientras tanto, en abril la imprevista organización en Argentina de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA volvió a exponer las oportunidades que pierde el José María Minella por su estado actual.

Luego de dos años, el mundialista continúa con su platea techada clausurada. Sin embargo, para una ciudad como Mar del Plata las ilusiones de volver a ser sede de un Mundial se mantienen latentes en el horizonte, sobre todo luego de lo que sucederá este jueves.

Es que en ese marco las ilusiones se volvieron a encender con la llegada de representantes de Juntos 2030, el consorcio que integran los gobiernos de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile para impulsar la candidatura de los cuatro países para el mundial que sucederá al de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, para el cual se están delineando las subsedes donde Avellaneda ya se anotó como una de las posibles. Al término de esa reunión, se espera que las autoridades municipales y nacionales y den una conferencia de prensa para informar novedades.