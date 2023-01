Lammens: “Me parece una buena idea que la AFA se involucre en el Minella”

El ministro habló con Qué digital, se refirió al convenio de la AFA con la Municipalidad y reafirmó que “el gobierno nacional está dispuesto a hacer un aporte”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El cargado fin de año que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el Mundial de Qatar 2022 fue determinante para que no se avance en el proyecto de quedarse mediante una concesión por tres décadas con el padrinazgo del estadio José María Minella, en primer lugar para dejar atrás la clausura de un sector, y luego para ponerlo a punto para competencias internacionales y ser “la casa de las selecciones”. Al respecto, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dialogó con Qué digital y se refirió al convenio de parte de la AFA con la Municipalidad de General Pueyrredon.

“Me parece que hay que recuperar el estadio. Siempre lo dije siempre públicamente y se lo manifesté al intendente en público y en privado, que el gobierno nacional está dispuesto a hacer un aporte si es necesario para ponerlo en condiciones. Me parece una buena idea que la AFA se involucre. Esto también lo hablé con el presidente de la AFA”, manifestó Lammens en relación a la idea de hacer la puesta en valor del estadio mundialista de Mar del Plata.

El convenio anunciado en agosto por la Municipalidad para que el Minella pueda volver a su funcionamiento habitual parte en primer lugar de las reiteradas promesas de los distintos gobiernos para iniciar su puesta en valor y aportar fondos, como lo hizo el propio Lammens. Sin avances desde el Estado, surgió la idea de que la AFA se haga cargo de la concesión del estadio por los próximos 30 años y que así la ciudad pueda recibir a las diferentes categorías de la Selección Argentina y organizar torneos internacionales, algo que sucedía en las mejores épocas del Mundialista.

“Sería bueno que la Selección Nacional juegue en Mar del Plata, con la Sub 20, la Sub 17, que haya Sudamericanos. Me parece que Mar del Plata es una ciudad que tiene todas las condiciones para recibir final de Copa Libertadores o Copa Sudamericana: tiene plazas hoteleras, buena gastronomía, tiene buena conectividad, y le falta poner en condiciones un estadio que es magnífico”, dijo el ministro nacional en su estadía en la ciudad.

LA INHABILITACIÓN DE LA PLATEA TECHADA DEL MINELLA

Desde el 24 de septiembre del 2021, a tan solo una semana de que se oficializara la vuelta del público a los estadios después de lo que fue el parate deportivo y las restricciones al ingreso de hinchas en el marco de la pandemia de coronavirus, el estadio José María Minella tiene clausurada la platea techada por “fallas estructurales” detectadas en inspecciones por parte de la Policía, Bomberos y Defensa Civil junto al Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder).

A partir de ese entonces, ningún socio, hincha, simpatizante, periodista, ni familiares de jugadores pudp observar el partido desde la tribuna techada (con una capacidad aproximada de 6.500 butacas) y el estadio municipal no cuenta con otros eventos que no sean los partidos que disputó Aldosivi en la primera división, Alvarado en la segunda categoría y la final de la última edición de la Liga Marplatense.

Además, lo que hubo fueron anuncios cruzados entre el gobierno municipal, el provincial y el nacional. Fue así que el gobernador Axel Kicillof anunció que la Provincia se iba a hacer cargo de los gastos de los informes técnicos para conocer, en primera medida, si se pueden realizar arreglos en la techada. Si la respuesta era positiva, se llevaría a cabo un segundo informe para saber con certeza cuáles son los pasos a seguir para la reestructuración y reacondicionamiento de la infraestructura dañada.

Pero más allá de ese lento avance en torno a los informes técnicos, lo último conocido al respecto fue hace meses y a partir de un fuerte acercamiento entre Guillermo Montenegro y Claudio Chiqui Tapia bajo la proyección de otorgarle la “concesión” del Minella a la AFA. Pero esto finalmente se enfrió por lo que fue el Mundial de Qatar, aunque la idea de todas las partes sería continuar con este proyecto en un futuro cercano y llegar a un acuerdo.