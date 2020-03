Tokio 2020: por primera vez, analizan posponer los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional emitió un comunicado en el que aseguran que evaluarán el avance del coronavirus y comunicarán su decisión dentro de las próximas cuatro semanas.

(Foto: Comité Olímpico Internacional)

En medio de la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus en todo el mundo, el Comité Olímpico Internacional (COI), mediante un comunicado, fijó un plazo de cuatro semanas para analizar -por primera vez en sus historia- si se postergan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La mayor cita deportiva internacional está programada en principio para realizarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto en el país asiático, aunque la situación en torno a la pandemia hace dudar de la fecha de realización a los propios organizadores.

“Para salvaguardar la salud de todos los implicados y contribuir a la contención del Covid-19, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que intensificará su planificación de escenarios para los Juegos Olímpicos Tokio 2020″, expresa el comunicado.

De todas maneras, se tomarán un tiempo prudencial de cuatro semanas para comunicar algo al respecto ante la evolución de la pandemia y el futuro del evento deportivo.: “Nuestra base de información hoy en día es que una decisión final sobre la fecha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ahora sería todavía prematura”.

Más allá de la situación particular de cada país, desde el COI destacaro las “mejoras significativas en Japón”, adonde además en los últimos días llegó la llama olímpica. “Esto podría reforzar la confianza del COI en los anfitriones japoneses de que el COI podría, con ciertas restricciones de seguridad, organizar los Juegos Olímpicos en el país respetando su principio de salvaguardar la salud de todos los involucrados”, aclararon.

Además, el Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, envió una carta para los atletas en la cual les indicó: “En esta crisis sin precedentes estamos todos unidos”, y continúa: “El camino a Tokio es muy diferente para cada uno de ustedes. Muchos de ustedes no pueden prepararse y entrenar de la forma en que están acostumbrados, o incluso no pueden hacerlo en absoluto debido a las medidas anti-COVID-19 en su país. Muchos de ustedes están entrenando y están deseando hacer realidad su sueño olímpico. Muchos de ustedes ya están clasificados para los Juegos; un número significativo no lo está”, lamentó Bach.

Al respecto, y mientras se espera una definición, ya hay novedades en torno a los equipos nacionales: este lunes, tanto Canadá como Australia anunciaron que para evitar riesgos a la salud, no enviarán los deportistas a los Juegos Olímpicos ni a las Paralímpicos de Tokio 2020, y ofrecieron todo su respaldo si se posponen por un año.

Por lo pronto, a pesar de las especulaciones, la próxima información oficial sobre la realización o no de los juegos, o bien una posible nueva fecha de los mismos, será recién en la segunda quincena de abril, poco más de tres meses antes del inicio.