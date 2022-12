Primera Nacional: el sorteo y las primeras definiciones del formato 2023

Tanto Aldosivi como Alvarado conocen los primeros indicios de cómo se disputará la segunda división del fútbol argentino. El jueves será el sorteo.

El Mundial de Qatar 2022 ya quedó atrás, la vuelta del fútbol argentino es inminente y los equipos están delineando lo que será su plantel de cara a un 2023 con cambios importantes en el formato de competencia. En cuanto a la Primera Nacional, lo que trascendió es que para la próxima temporada habrá dos zonas -una de 18 y otra de 19 equipos- y que el sorteo del fixture se realizará el próximo jueves desde las 12.

Sin información oficial ni confirmación desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que pudo conocer Qué digital es que el próximo torneo de la segunda división del fútbol argentino se disputará con 37 equipos, los cuales serán divididos en dos zonas en las que jugarán todos contra todos a dos ruedas, ida y vuelta.

Ante este formato, existe la posibilidad de que tanto Aldosivi y Alvarado no se enfrenten entre sí en el clásico marplatense esperado y ansiado teniendo en cuenta que los dos equipos se vuelven a encontrar en el mismo certamen luego de 25 años y tras el descenso del Tiburón, aunque de todas maneras todo se encuentra a la espera de las definiciones que se conocerán este jueves.

Asimismo, si no comparten mismo grupo, se podrían enfrentar en un posible reducido una vez finalizado los 34 partidos de grupos, aunque para esto ambos equipos tendrán que hacer una muy buena campaña y llegar con aspiraciones a ascender a la Liga Profesional.

El sorteo del fixture y la conformación de las dos zonas se llevará a cabo el jueves desde las 12 del mediodía en el predio que tiene la AFA en Ezeiza. Allí se espera que se conozca en detalle la cantidad de ascensos y descensos, como así también la fecha de inicio de la competencia y, por supuesto, la conformación de cada una de las zonas.

Además de los equipos de Mar del Plata, Aldosivi y Alvarado, también conforman la Primera Nacional y serán sorteados el jueves Agropecuario, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Atlético Rafaela, Atlanta, Brown de Adrogué, Brown de Puerto Madryn, Chacarita, Chaco For Ever, Defensores Unidos, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro, Flandria, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Güemes, Independiente Rivadavia, Mitre, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, Riestra, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez y Villa Dálmine.