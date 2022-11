Solana Sierra perdió ante Nadia Podoroska por el Argentina Open

En su debut en el torneo argentino de la WTA125, la tenista marplatense cayó ante la rosarina por un doble 6-4.

(Foto: prensa Argentina Open)

Luego de la derrota representando al país en la Billie Jean King Cup, la joven tenista marplatense Solana Sierra continúa en el país y aprovechó la oportunidad para volver a jugar en el Argentina Open, torneo del circuito WTA, y que en su debut perdió ante la rosarina Nadia Podoroska por 6-4 y 6-4.

Al igual que el año pasado, la marplatense de 18 años volvió a disputar el Argentina Open, torneo oficial, -WTA 125- y que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Pero a diferencia de la temporada pasada en la que alcanzó la segunda ronda del certamen, en esta oportunidad se cruzó ante Podoroska y no pudo ante la rosarina de 25 años.

En esta oportunidad, Nadia Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 205 del ranking mundial de la WTA y que el año pasado se perdió el Argentina Open por lesión, superó a la marplatense Solana Sierra, actual 463 del Ranking y de tan solo 18 años en una hora y 41 minutos de juego por un doble 6-4 en el polvo de ladrillo de la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto Solana Sierra como Nadia Podoroska habían sido convocadas hace apenas semanas por la capitana Mercedes Paz para representar al país en el cuadro de playoffs de la Billie Jean King Cup, serie en la que Argentina se topó ante Brasil y cayó como local por 3 a 1 y regresó a la “Zona Americana”.

Ahora, si bien a partir de la próxima semana se desarrollará en el Club Náutico de Mar del Plata el W15, torneo profesional femenino, con U$S 15.000 en premios, y con puntaje para el ranking mundial, y para el cual Solana Sierra fue invitada, lo cierto es que la joven marplatense desistió de jugar debido a que no estaba en su agenda y considerando que no suma demasiados puntos, más allá de que compitió en Misiones por este mismo puntaje pero fue en un contexto diferente ya que en ese momento volvía de una lesión y necesitaba retomar ritmo.