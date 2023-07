Tras reuniones y pedidos, Once Unidos confirmó que jugará su cuarta Liga A1

El presidente, Horacio Taccone, confirmó la participación del club en la máxima categoría del vóley nacional, a pesar de no estar de acuerdo con el formato de disputa.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de varias reuniones y pedidos a la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóley (Aclav), finalmente se confirmó que Once Unidos de Mar del Plata disputará por cuarta temporada consecutiva la Liga A1, la máxima división del país. “Demoramos la decisión porque no nos convence el sistema de competencia que se determinó en la Aclav”, manifestó a este medio el presidente de Once Unidos, Horacio Taccone.

Desde la dirigencia afirman que la incógnita se dio hasta último momento, no por la parte económica como suele suceder, sino porque no están de acuerdo con el formato de competencia que consta -desde la pandemia de coronavirus- de la realización de diferentes “tours” en una ciudad organizadora y no con el sistema de todos contra todos a dos ruedas y que cada equipo mantenga su localía.

Es que una vez que finalizó la temporada pasada, los organizadores de la máxima división del vóley argentino comenzaron a delinear la siguiente competencia. Fue así que a mediados de mayo, el Consejo Directivo de la Aclav determinó, por votación realizada en reunión presencial, mantener el formato de juego bajo sistema Tour para la temporada 2023/2024 de la Liga de Voleibol Argentina.

En cuanto a la votación, nueve votos fueron positivos para que se vuelva a disputar de la misma manera en la que se juega desde la temporada 2020 -en la cual debutó Once Unidos en la máxima categoría-, mientras que hubo dos negativos y una ausencia. En cuanto a los votos negativos, además del club marplatense, el otro equipo que quería otro sistema de disputa era el histórico UPCN de San Juan, máxima campeón del país.

“Nosotros queríamos que se juegue todos contra todos a dos ruedas, local y visitante en cada sede para que así el cada club pueda jugar once partidos ante su gente. La parte económica no es el problema fundamental por el cual nosotros queríamos que el sistema de competencia sea diferente. El principal argumento para eso es que nos parece que el esfuerzo que todo el club hace para competir en la liga, tiene que estar recompensado con que los socios nuestros, a los cuales les gusta mucho el vóley, puedan ver al equipo jugando de local, de lo contrario no le encontramos demasiado sentido a un esfuerzo enorme de todo el club, que no es un esfuerzo económico sino que es un esfuerzo humano de todo tipo”, aclaró el presidente del club y además concejal de Acción Marplatense.

A pesar de no estar de acuerdo con el formato de disputa, lo cierto es que finalmente, y tras varias reuniones entre los directivos, Once Unidos confirmó su nueva participación en la Liga A1 de vóley. Asimismo, desde el club de Parque Luro le hicieron un nuevo pedido a la Aclav, según confirmó el edil, para organizar al menos dos de los tours.

Es que a lo largo de la temporada, se realizarán un total de diez viajes, contabilizando los siete de la etapa regular, más la Supercopa, la Copa Argentina y la fase final de la temporada. “A nosotros nos gustaría organizar dos, pero para que eso se decida falta”, confió.