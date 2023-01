Caso Gianelli: “No se trata de creerles o no”, el mensaje de los jueces a las víctimas

(Foto: Qué digital)

A lo largo de los dos meses en los que se llevó adelante el juicio contra la docente de música Analía Schwartz, que este viernes terminó por ser condenada a 10 años de prisión por un caso de abuso sexual y nueve de promoción a la corrupción de menores en el jardín de infantes del colegio Gianelli en 2013, madres y padres denunciantes le expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que sus hijas y hijos les preguntaban por qué los jueces “no querían o no podían creerles”. Y este viernes antes de dar a conocer la sentencia los magistrados decidieron leerles un mensajes: “No es suficiente que los jueces crean o intuyan que el acusado o acusada es culpable, además de estar convencido de ello deben poder probarlo certeramente”.

“No se trata de creerles o no”, fue una de las frases que repitió en más de una oportunidad el juez Néstor Conti -que presidió el tribunal también integrado por Alexis Simaz y Roberto Falcone– en el mensaje dirigido a las víctimas y a las familias denunciantes que fue leído minutos antes de dar a conocer la sentencia que este viernes, a nueve años de surgidas las denuncias, condenó a Schwartz a diez años de prisión por un caso de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por una persona encargada de la educación y nueve de promoción a la corrupción de menores, en tanto que la absolvió por otros hechos que fueron parte de la acusación al considerar que los mismos no lograron ser probados.

“Hemos llegado a la difícil tarea de resolver el caso”, introdujo Conti tras realizar una breve explicación de cómo funcionan y se llevan adelante las distintas instancias de un juicio.

Y así, definió: “La labor de los jueces no pasa por creerles o no a los chicos y a los padres, ni a los maestros, ni a nadie. No pasa por creer o no creer lo que se diga durante un juicio. Nuestra labor está basada en escuchar, analizar y valorar las pruebas que los abogados traen al juicio. Y a partir de allí llegar a la conclusión y darle la razón total o parcial a algunas de las hipótesis planteadas por ello”.