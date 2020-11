Dragado del Puerto: sigue vigente una medida cautelar por contaminación

El Consorcio Portuario pidió levantar la medida que impide llevar adelante la obra, pero la Justicia lo rechazó ante la falta de informes de impacto ambiental.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La falta de informes de impacto ambiental que avalen el tratamiento de los sedimentos extraídos de los trabajos ya realizados años anteriores en torno al dragado del Puerto y un “insuficiente” diagnóstico del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) respecto de los residuos que fueron colocados en piletones llevó a que la Justicia Federal de Mar del Plata resolviera mantener una medida cautelar vigente por contaminación en el Puerto.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, en los últimos días en una audiencia virtual las partes expusieron visiones y resultados de informes en relación al pedido del Consorcio Portuario de Mar del Plata de levantar la medida cautelar que rige desde febrero de 2019 por el tratamiento y el destino final de los sólidos depositados en piletones del espigón 13, producto de obras de dragado realizadas años atrás en la ciudad sin informes de impacto ambiental.

Según informó la Fiscalía Federal Nº2, que interviene en el caso, un informe de análisis pericial de Superintendencia Federal de Bomberos arrojó resultado positivo para la presencia de aceites, grasas y materia orgánica no polar que deberían ser consideradas residuos peligrosos en los términos de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

En este sentido, el juez federal Santiago Inchausti, en sintonía con lo pedido por el fiscal Daniel Adler, resolvió mantener la medida cautelar vigente desde 2019 -que por el momento frena el avance de las nuevas obra de dragado proyectadas y anunciadas meses atrás– hasta tanto el Consorcio Portuario y el OPDS presenten la documentación ambiental referida al tratamiento y disposición final de los residuos que podrían ser peligrosos para el medio ambiente.

“Este Ministerio Público lamentablemente se encuentra obligado a mantener la medida cautelar requerida, y dispuesta por su señoría. Digo lamentablemente porque se obstruye una obra fundamental como es la obra que permite la navegabilidad del puerto. Pero para que esto pueda realizarse debemos garantizar también que el medio ambiente no corra ningún tipo de riesgo y hoy esa certeza no la tenemos”, expuso el fiscal general Adler, actualmente a cargo de la Fiscalía Federal Nº2.

Al argumentar la posición tomada, el fiscal entendió como determinante lo dicho por la ingeniera de la OPDS Silvina Ambrosio, quien participó de la audiencia: “Como autoridad de aplicación ambiental en la provincia de Buenos Aires dijo que no habían recibido las muestras y por lo tanto no tenía un diagnóstico suficiente sobre el residuo de la geomembrana, que pidieron análisis complementarios a quien hoy pide el levantamiento de la medida cautelar, el Consorcio Regional del Puerto y no fueron remitidos”, sostuvo el fiscal.

Frente a ello, el representante del MPF reparó: “No tenemos hoy opinión de la autoridad ambiental sobre si los residuos que están en los piletones hace muchísimo tiempo, son o no son contaminantes”.

A su vez, el fiscal cuestionó la ausencia de coordinación de los organismos encargados del dragado en el puerto de Mar del Plata, y señaló que deberán habilitarse los canales correspondientes para que la Autoridad del Agua cuente con esta información y dictamine al respecto.