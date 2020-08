Balearon la casa del secretario del SOMU: apuntan contra personas alejadas del gremio

Sucedió este sábado por la madrugada en la casa del titular de la seccional local, Damián Basaill, en el barrio Termas Huinco. Hubo al menos once disparos y no se registraron heridos.

El secretario de la seccional Mar del Plata del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Damián Basaill, sufrió un atentado perpetrado por dos personas que dispararon al menos once veces contra el vehículo y la vivienda del gremialista, ubicada en el barrio Termas Huinco.

El hecho ocurrió este sábado por la madrugada, alrededor de la 1.30 de la mañana, cuando al escuchar la primera detonación Basaill se acercó a la ventana y observó cómo dos personas a bordo de una moto efectuaban los disparos, en lo que el propio Basaill calificó como un hecho “mafioso”.

Sin lamentar heridos, el gremialista portuario radicó la denuncia en la comisaría tercera y por la mañana se hicieron presentes efectivos de la Policía Científica, quienes constataron que al menos seis de los disparos impactaron en la camioneta que permanecía estacionada en la vereda, y al menos otros dos dieron en la vivienda.

En diálogo con Qué digital, Basaill contó: “Estábamos por acostarnos cuando de repente escuchamos una explosión, otra más y escuché cómo aceleraba una moto. Cuando corro a ver por la ventana vi que había un sujeto arriba de la moto y otro se subía con un arma de fuego en la mano”.

Con respecto a las razones y las hipótesis en torno a lo sucedido, Basaill no tiene dudas y apuntó contra personas alejadas del gremio: “Somos la nueva conducción y hace dos años venimos trabajando limpiando la seccional de algunos sujetos que se manejaban de modo mafioso, quedó claro acá con este hecho. Nosotros a esta gente ya las venimos cortando hace rato”, señaló.

“Hay gente que cree que puede tener beneficios por sobre otros afiliados y esto no es así, los afiliados son todos iguales. No puede ser un sindicato de unos pocos. Por ese lado nosotros pensamos que pasó esto, no hay otro motivo”, concluyó.