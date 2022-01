Bomberos de Mar del Plata brindan apoyo en un amplio incendio en Miramar

LA SITUACIÓN EN MAR DEL PLATA

Más allá del incendio registrado en Miramar, y luego de los casi 30 focos registrados este jueves, durante el viernes personal de Defensa Civil en conjunto con Bomberos trabajó en otros 30 lugares en donde hubo quema de pastizales.

“Estamos en un momento muy propenso a los incendios forestales”, señaló al respecto Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil. “Ayer (por el jueves) estuvimos con casi 30 salidas y tres incendios grandes, que fueron extremos. Hoy viernes un poco más controlado el tema, con un número menor. Sin dudas, lo más preocupante es el incendio de Miramar, donde parte del recurso marplatense para sofocar incendios está allí”, agregó.

Y en esa misma línea, recordó que “los incendios forestales son generados en un 98% por la mano del hombre”. “Ayer seis casillas se incendiaron producto de una quema de cables. Y el incendio forestal no solo se inicia rápido, sino que se propaga a una velocidad muy grande. Después generan estos perjuicios. Necesitamos el acompañamiento de los turistas y de los vecinos. No prender fuego en ningún tipo de vegetación y no quemar pastizales o basura porque estamos al límite”, concluyó.