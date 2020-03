Confirman que la joven fue arrojada desde el séptimo piso y golpeada previamente

El fiscal explicó que, al centrar la investigación del hecho ocurrido este lunes en Salta casi Luro en un homicidio, el hombre continúa detenido y deberá declarar este martes.

(Foto: Qué digital)

El caso que conmocionó este lunes en el centro de la ciudad y que tuvo como víctima a una joven de 28 años comenzó a orientarse con el correr de las horas a un asesinato a partir de haberse empezado a descartar las hipótesis de un suicidio o de una caída accidental. Este martes el fiscal del caso confirmó que la operación de autopsia dio cuenta que la víctima había sido golpeada previamente y que fue arrojada por la ventana desde el séptimo piso del edificio al menos en estado de inconsciencia.

El hecho ocurrió este lunes a primera hora de la mañana en un edificio ubicado en Salta casi Luro. Inicialemente se supo que una joven había caído desde un séptimo piso y que un hombre de 50 años que se encontraba con ella había sido aprehendido en el marco de dudas que generaba el caso.

En ese marco, y con el avance de la investigación, este martes por la mañana el fiscal de turno Fernando Castro confirmó que el hombre continúa aprehendido y que este mismo martes deberá prestar declaración ya bajo la acusación de homicidio, teniendo en cuenta que las primeras pericias dieron cuenta que no se trató de una caída sino que la joven fue arrojada.

Según explicó Castro en diálogo con radio Brisas (98.5), el informe preliminar de la autopsia realizada este lunes por la tarde dio cuenta que “la joven había recibido golpes previos a la caída, los cuales habían fracturado su maxilar” al tiempo que remarcó que, según el informe, “los golpes ya de por sí eran mortales y fueron dados antes de ser arrojada por la ventana”.

De esta manera, el fiscal explicó que con ello se da por “confirmado el hecho violento del que fuera víctima” la joven de 28 años, cuyo cuerpo fue reconocido por un familiar, a partir de que no contaba con sus documentos, posiblemente por haberlos extraviado previamente.

“Fue arrojada al menos inconsciente, los golpes ya de por sí eran mortales. Si hubiera quedado en el departamento seguramente igual hubiera fallecido, pero fue arrojada ya en estado de inconsciencia por eso es que no tiene posición de defensa, no se quebró los brazos. Quiere decir que en ningún momento ella intentó un movimiento instintivo de poner las manos para evitar un golpe, que es algo que por instinto todos hacemos cuando caemos. Ella no lo hizo porque estaba inconsciente”, explicó el fiscal.

A partir de esta situación, el hombre permanece aprehendido en la Unidad Penal N°44 de Batán y este martes por la mañana será trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal.