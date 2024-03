El cadáver encontrado en el techo de una vivienda tenía un disparo en la cabeza

Así lo confirmaron los investigadores: investigarán el hecho como un homicidio. No hallaron una pistola en el lugar del hecho.

La causa que investiga la muerte de un hombre encontrado sin vida en el techo de una vivienda del barrio San Martín de Mar del Plata tuvo un giro ese martes horas después del hallazgo al descubrir que el cadáver presentaba un disparo en la cabeza y que se trató de un crimen.

Este martes por la mañana un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense por la presencia de un hombre fallecido en el techo de una vivienda en la zona de Mattioti y Calabria: el dueño de la vivienda fue entrevistado por los efectivos policiales y dijo que al subir se encontró con el cadáver.

Sin embargo, debido al estado avanzado de descomposición que presentaba el cuerpo, inicialmente los investigadores no habían podido identificarlo ni determinar si se trataba de una muerte natural o violenta, o si habían participado terceros.

Tras los trabajos de la Policía Científica a las órdenes del fiscal interviniente, Leandro Arévalo, constataron que el hombre había sufrido una muerte violenta: hallaron un disparo de arma de fuego en el cráneo.

No obstante, la hipótesis del suicidio no encontraría argumentos porque los investigadores no hallaron el arma utilizada para el disparo, por lo que se presume que el autor del balazo fue otra persona que, además, se la llevó del lugar para ocultar la evidencia.

En consecuencia, la causa llevada adelante por la Justicia de Mar del Plata pasó de estar caratulada como “averiguación de casuales de muerte” a investigarse un “homicidio”, por lo que buscarán determinar quién o quiénes fueron los autores del crimen del hombre hallado en el lugar y el marco en el que sucedió.