Habló el hombre que atrapó a Rodríguez: “Venía en bicicleta y agachaba la cabeza”

Hugo, el hombre que atrapó a Rodríguez (Fotos: Qué digital)

Eran alrededor de las 20 de este viernes. Los hijos de Claudia Repetto estaban haciendo sus propios “patrullajes” en búsqueda de Ricardo Rodríguez mientras se preparaban para ir a una reunión con el fiscal Fernando Castro. Cuando se encontraban a cuatro cuadras de la casa de su mamá, recibieron un llamado. “Lo tengo, lo tengo, vení”. Era Hugo, un amigo del barrio que acaba de atrapar a Rodríguez, en la zona de la avenida Vértiz y Rodeau, a seis cuadras de la casa de la mujer.

Pasada la medianoche Hugo salió de la sede del Comando de Patrullas, luego de que trasladaran desde allí a Rodríguez, y le contó a Qué digital –en medio del aplauso de los familiares de Claudia- cómo fue el momento en que atrapó al hombre que era buscado desde el 2 de marzo, momento desde el que no se sabe nada de la mujer. “Cuando hice marcha atrás con la camioneta para seguirlo, se asustó. Venía en bicicleta, agachaba la cabeza“, expresó.

Al verlo en la calle mientras circulaba en bicicleta -la misma con la que salió de su casa en la madrugada del 2 de marzo y nunca más se supo nada de él- Hugo empezó a dudar de si se trataba de Rodríguez. “Agachaba la cabeza y me esquivaba la cara”, contó sobre el primer contacto que hizo con el hombre.

“Lo empecé a seguir, cuando hice marcha atrás con la camioneta para seguirlo, se asustó y empezó a cortar, a hacer zig zag por las calles. Lo cruzo cruzando Edison y le pregunto, le digo que le quería hacer una pregunta y me dice ‘Sí’. Se bajó de la bicicleta. Le pregunto: ‘¿Vos sos Ricardo Rodríguez?. Y me dice: ‘No, yo no soy’“, relató.