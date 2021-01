Fueron atacados por rugbiers en un boliche y los siguieron hasta el colectivo

Un grupo de unas 20 personas habría atacado a otro de al menos 11 en La Caseta. La causa es investigada por la fiscal Andrea Gómez.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras la brutal agresión a Matías Montín en Playa Grande, la Justicia investiga otro incidente ocurrido en un boliche de Mar del Plata: un grupo de jóvenes integrado por rugbiers habrían atacado a otro de al menos once personas a la salida de La Caseta y aseguran que los siguieron hasta el colectivo.

Tras la repercusión que tomó el caso del joven agredido brutalmente en el boliche Ananá, en la misma semana trascendió un nuevo hecho ocurrido en la nocturnidad marplatense, protagonizado por dos grupos de jóvenes, aunque en este caso con consecuencias menores.

Concretamente, según los datos preliminares que se dieron a conocer, un grupo de jóvenes denunció en los últimos días ante la fiscalía a cargo de Paulo Cubas que fueron víctimas de golpes y amenazas por un grupo de 20 personas integrado por rugbiers que los habrían seguido incluso luego de que se tomaran el colectivo para escapar del lugar.

Según denunciaron los jóvenes, el encontronazo se inició en el boliche La Caseta, ubicado en el barrio Alfar y la costa de Mar del Plata. Tras las amenazas e incluso golpes, el grupo de once jóvenes huyó y salió corriendo del lugar. En el camino lograron subirse a un colectivo, no obstante lo cual parte del otro grupo los alcanzó y también se subió la unidad, aunque no habría pasado a mayores gracias a la intervención del chofer del colectivo.

Tras radicar la denuncia, en el marco de la causa que llevan adelante la fiscalía a cargo de Andrea Gómez y la Delegación Departamental de Investigaciones, pudieron identificar que el grupo que presuntamente inició el ataque estaba integrado por rugbiers de un club de la localidad de Tigre.

No obstante, hasta el momento identificaron a uno de ellos, quien según trascendió si mayores detalles, reside en el distrito del norte bonaerense y será notificado del inicio de una causa por lesiones leves y amenazas al igual que el club al que pertenece.