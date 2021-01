Una protesta en Bruto contra la gordofobia: “Sucede sistemáticamente”

Un grupo de personas autoconvocadas realizó una jornada de visibilización en la puerta del boliche donde la semana pasada impidieron ingresar a una joven por su aspecto físico.

(Fotos: Qué digital)

Luego del acto discriminatorio que denunció una joven turista, a quien la semana pasada le impidieron el ingreso en el boliche “Bruto” de Playa Grande en Mar del Plata por su aspecto físico, un grupo de personas autoconvocadas protagonizó una manifestación frente al local en repudio a la gordofobia y cualquier acto de discriminación: “Es algo que sucede sistemáticamente”, advirtieron.

A pesar del calor, un nutrido grupo de personas autoconvocadas e identificadas como “Activismo gorde”, realizaron intervenciones con carteles, música y bodypainting frente al boliche Bruto de Playa Grande en Mar del Plata para repudiar enfáticamente y visibilizar lo ocurrido con la turista de Tucumán por cuyo caso intervino la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“A raíz de los hechos de la semana pasada, donde le dieron mil vueltas y ella se dio cuenta que era un acto de discriminación por gordoodio, activistas autoconvocades salimos a repudiar en las redes y nos pareció oportuno organizarnos y hacer alguna acción más directa de visibilización”, contó Morena, una de las protagonistas de la protesta en Bruto.

De todas maneras, advirtió que se trata de una práctica habitual: “Es algo que sucede sistemáticamente. No solo a las personas gordas. En estos lugares también se discrimina a gente por su expresión de género, por su color de piel, por cuestiones de clase. No nos sorprende pero la diferencia es que a partir de este hecho se tomaron cartas reales en el asunto“, expuso Morena y relató que el colectivo, formado por unas 30 personas, fue invitado a formar parte de una mesa de trabajo con el Inadi y la Defensoría del Pueblo “para tener más herramientas y que no suceda más“.

Morena, además, destacó que hasta el momento no había un grupo de “activismo gorde” en Mar del Plata, aunque sí parte de sus integrantes formaban parte de otras organizaciones: “Esto no va a quedar así y no tiene que volver a pasar. También le decimos a la gente que deje de venir a estos lugares porque es como darles el okay para que sigan discriminando. Terminás siendo cómplice”, apuntó.

Con respecto a la capacitación en “Buenas prácticas respetuosas de los Derechos Humanos en el sector turístico” que recibirán quienes integran el personal de Bruto por parte del Municipio de Mar de Plata, lo calificó como un aporte “flojo” pero que de todas maneras esperan que las autoridades hagan un seguimiento real de sus acciones: “Queremos que se capaciten de verdad. Sabemos que los códigos que manejan son muy violentos y que también es difícil tomar acciones porque son dueños de la mayoría de los boliches de la costa”, manifestó.

UNA MESA DE TRABAJO EN EL FARO DE LA MEMORIA

Luego de tomar intervención en el caso con su responsable local, Cintia Mónaco, el Inadi convocó a activistas y a la Defensoría del Pueblo del Municipio y también de la Provincia a una mesa de trabajo sobre “Discriminación, diversidad corporal y gordofobia“, que se llevó adelante en el Faro de la Memoria este miércoles con el objetivo de sumar herramientas para el abordaje de estos casos.

“En la misma reflexionamos sobre cómo la centralidad que cobra la imagen corporal, y con ella la imposición de un ideal de belleza, que denominamos hegemónico es tanto una ficción cultural, discriminatoria y patriarcal, como un patrón de belleza arbitrario e imposible, cuya naturalización genera malestar, sufrimiento y actos concretos de discriminación como el que sufrió Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, la turista tucumana, en el bar Bruto de nuestra ciudad”, reflejó el Inadi en un comunicado.

A partir de la mesa de trabajo, de la cual también formaron parte concejales, funcionarios municipales y distintas organizaciones, surgió el impulso de una reunión con las cámaras empresariales de bares, restoranes y boliches para “debatir y poner un freno” a la discriminación.

También, buscarán que en esos espacios se promueva la defensa de los derechos de la juventud y plantearon la necesidad de “actualizar la ley nacional de actos discriminatorios y de modificar ordenanzas municipales que regular los comercios nocturnos y el llamado derecho de admisión“, indicaron.