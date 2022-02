“Verano sin discriminación”: prevención y menos denuncias en Mar del Plata

Desde la delegación local del Inadi trazaron un balance de la campaña lanzada esta temporada y puntualizaron que no se registraron denuncias por discriminación en boliches.

(Foto: prensa Inadi)

En el marco de la campaña “Verano sin Discriminación” que lleva adelante esta temporada el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Mar del Plata se presentó una reducción en las denuncias y, concretamente, no se manifestó ninguna en torno a bares y boliches, motivo de conflicto y denuncias en temporadas anteriores. La delegada local del organismo, Cintia Mónaco, detalló los principales ejes de la campaña y destacó que la discriminación por peso -gordofobia- es el segundo motivo más frecuente de denuncias.

La campaña “Verano sin Discriminación” que se lleva adelante el Inadi en Mar del Plata tiene por objetivo concientizar, sensibilizar y prevenir actos discriminatorios contra las personas a través de diferentes intervenciones, capacitaciones y conversatorios. Entre los temas principales que abordan, trabajan con la violencia ejercida hacia los cuerpos que “no entran en la norma”.

“Afortunadamente, y para nuestra sorpresa, en esta temporada hubo menos denuncias que en veranos anteriores. Creemos que tiene que ver con un trabajo sostenido que hemos hecho durante todo el año de concientización para la prevención de actos discriminatorios en general”, afirmó la delegada local del Inadi en diálogo con Qué digital.

Con el foco puesto en actores claves como el personal de bares y boliches, desde el Inadi aseguran que la temporada de verano resulta “el momento ideal para generar el debate”, teniendo en cuenta que en temporadas anteriores, Mar del Plata se convirtió en un ejemplo de denuncias en reconocidos boliches por actos discriminatorios dirigidos hacia el cuerpo, la orientación sexual y las formas de vestir.

De hecho, uno de los casos a nivel local que más trascendió fue el de una turista de 24 años de Tucumán, quien sufrió discriminación por su aspecto físico en el boliche Bruto en la temporada 2021. Mientras que a sus amigas les permitían el ingreso al bar, a ella se lo negaban por su aspecto, “un acto de discriminación por gordofobia”, señaló el Inadi, encargado de recibir la denuncia de la joven. A raíz de ello, diferentes activistas realizaron una protesta en la puerta del boliche, en repudio a los actos discriminatorios.

Este año, con el objetivo de evitar que estos episodios se reiteraron, desde el Inadi realizaron capacitaciones preventivas en boliches de Playa Grande antes de que llegara la temporada.

“A diferencia de otros años, esta temporada no hemos recibido denuncias por discriminación en boliches. Sabemos que seguramente siga pasando, no podemos ser negadores de la realidad. Pero justamente sabiendo que es uno de los lugares donde en temporada hay un mayor número de casos, trabajamos capacitando preventivamente a los boliches antes de la temporada en articulación con el Ente Municipal de Turismo de la ciudad y la Secretaría de Derechos Humanos”, reveló Mónaco.

Entre las diferentes acciones que se llevan a cabo en el marco de la campaña “Verano sin Discrminación”, se encuentra un conversatorio llamado “Diversidad corporal, pesocentrismo y discriminación”, del cual participó la abogada y titular del Inadi, Victoria Donda, en una reciente visita a Mar del Plata.

Además de Victoria Donda, estuvieron presentes Mercedes Estruch -impulsora de la ley de talles y coordinadora de Anybody Argentina, una ONG activista de la diversidad corporal-, y Eli del Basto, una bloguera activista del plus size. Allí se debatió acerca del pesocentrismo y la vulneración de derechos que genera este modelo hegemónico, “un modelo de cuerpos que no siempre es algo mayoritario, sino que tiene que ver con las relaciones de poder en un momento particular”, destacó Mónaco.

Según el Inadi, la discriminación hacia estos cuerpos que no entran en ese modelo “de lo esperado” se expresa a través de distintos dispositivos como la estigmatización, la violencia, la discriminación y la patologización. De esta forma, los “cuerpos que no entran en la norma” –particularmente, los cuerpos gordos– son objeto de discriminación, burlas, exclusión, violencia y vulneración de derechos.

LA GORDOFOBIA, ENTRE LAS PRINCIPALES DENUNCIAS

El cuerpo es uno de los principales motivos de discriminación, específicamente por gordofobia o gordoodio, que constituye el segundo motivo de recepción de denuncias en el Inadi, según reveló Mónaco. “Pero después están todos los otros cuerpos que no son hegemónicos, por tener alguna discapacidad o tener un color de piel determinado, que también se usan como pretexto para la discriminación y la vulneración de derechos”, agregó.

El pesocentrismo fue uno de los ejes de la charla llevada a cabo recientemente, en la cual se problematizó la valoración del peso como una enfermedad, en vez de ser considerado como un factor de riesgo. También se discutió acerca de la ley de talles y el relevamiento que se está realizando en Argentina, “que tiene que ver con conocer cuáles son los cuerpos de todo el país porque nuestros cuerpos no son lo mismo que los cuerpos europeos”, aclaró la delegada local del Inadi.

Por otro lado, la campaña de “Verano sin Discriminación” también apunta a la sensibilización y reflexión sobre la necesidad de evitar prácticas sociales discriminatorias en torno a las personas con algún tipo de discapacidad, destacó Mónaco. En la misma línea, se busca concientizar sobre las diversidades y disidencias, quienes también sufren actos de discriminación constantes.

En cuanto al racismo, Mónaco aclaró que se trata de “un tema tabú” en la sociedad actual: “Creemos que venimos de los barcos europeos pero lo que realmente somos es una sociedad producto de la mezcla de un montón de etnias y razas y experiencias culturales de diversos lugares del mundo. Tenemos una raíz afroargentina muy fuerte que durante decenas de años fue invisibilizada y eso constituye un eje de trabajo que desde el Inadi queremos poner sobre la mesa para reconocerlo y darle valor”, reconoció.

Por último, la campaña de verano apunta a la discriminación por condiciones socioeconómicas o condiciones territoriales que existen en el país: “Queremos concientizar sobre el respeto a las diferencias para prevenir los actos discriminatorios en todos sus aspectos”, concluyó Mónaco.