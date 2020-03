Por sexto día, sigue la búsqueda del tripulante del buque “Nuevo Viento”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Desde el sábado a la noche, Matías Luri, el jefe de máquinas del buque marplatense “Nuevo Viento”, permanece desaparecido luego de haber caído al mar. Y desde ese día se mantiene la búsqueda por parte de Prefectura, con la coordinación de la Armada Argentina. Sin embargo, el pedido de la familia de que se sumen esfuerzos para el operativo no tuvo respuesta favorable.

Luri permanece desaparecido luego de haber caído al mar a las pocas horas de salir del Puerto de Mar del Plata, concretamente a 153 kilómetros de la ciudad. Desde ese momento, luego de un aviso del capitán, Prefectura lanzó un operativo de búsqueda y rescate del marinero, que en las primeras horas además de a los guardacostas GC-68 Río Paraguay y GC-72 Buenos Aires, el avión PA-73 y el helicóptero PA-72, incluyó el apoyo de buques pesqueros que se encontraban por la zona.

La familia de Matías llegó el domingo a Mar del Plata desde Buenos Aires para seguir de cerca las novedades con el acompañamiento de las autoridades del Centro de Asistencia Psicosocial, Prevención y Seguridad del Puerto (Capps). Sin embargo, no pueden dejar de pensar en lo que pasa en altamar: al respecto, piden que sumen esfuerzos, no que dosifiquen la búsqueda, como ocurrió tras el cese del operativo aéreo. Por el momento, ese reclamo y pedido no obtuvo respuestas favorables.