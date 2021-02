Violencia y destrozos en una verdulería: reclaman acciones de la Policía y la Justicia

El hecho ocurrió hace dos meses en el barrio Las Dalias y terminó con una persona herida. Sus propietarios reclaman que avance la investigación.

Por un hecho de violencia y destrozos provocados en una verdulería a fines del año pasado, la familia propietaria de un comercio ubicado en la zona de Gandhi el 3000, en el barrio Las Dalias, reclama el accionar de la Policía y la Justicia ya que aseguran que no hubo avances en la causa iniciada tras el episodio y exponen sentir temor al realizar su trabajo.

Vanesa es dueña de una verdulería ubicada adelante de su casa y denuncia el hecho ocurrido el pasado 28 de diciembre a la tarde en su local ya que advierte no haber tenido respuesta ni de la Policía ni de la Justicia y responsabiliza por lo sucedido a una familia del barrio.

“Ese día vinieron a mi negocio a agredirme, diciendo que mis perros atacaron al hijo de una vecina para morderlo, cosa que nunca pasó. Mi vecina junto a sus hijos me agredieron física y verbalmente estando yo embarazada de siete meses y mi esposo llegó en ese momento, me defendió dentro de mi local y los apartó”, relató la mujer.

Y sumó que unos 20 minutos después un hombre, al acusar que habían agredido a su pareja, con una maseta en la mano provocó destrozos en el local. “Me rompió toda la mercadería delante de la policía y nadie lo detuvo, mi hermano vino a ayudarme ya que la policía no hacía nada y termino con un martillazo en la cara“, cuestionó la mujer.

También, expuso que ese mismo día otras personas por la noche dispararon en dos oportunidades contra el frente de su casa.

“La Policía no actuó y la fiscalía poco hizo ya que hasta el momento no he tenido una respuesta concreta”, reclamó la propietaria de la verdulería que además expuso trabajar bajo el temor de que una situación similar pueda reiterarse.