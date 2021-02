Arroyo también quiere cobrar vacaciones no gozadas: Montenegro lo rechazó

El intendente rechazó el pedido y sostuvo que sería un “abuso desmedido” permitir que exfuncionarios “dejen de gozar licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes”.

(Foto: archivo / Qué digital)

En enero de 2020, a 20 días de haber dejado el gobierno, el exintendente Carlos Arroyo efectuó una presentación en la Municipalidad para reclamar el pago de vacaciones no gozadas durante sus cuatro años de mandato, y en las últimas horas el intendente Guillermo Montenegro formalmente rechazó el pedido tras un dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica, y consideró que se incurriría “en un abuso desmedido” si se permitiera “que los ex funcionarios dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes”.

Luego de que la semana pasada se tomara una decisión similar ante un pedido del por entonces titular del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao, este martes el gobierno municipal oficializó -a través de la publicación de un decreto firmado el pasado 5 de febrero- el rechazo a la presentación realizada por Arroyo el 3 de enero de 2020 ante la Dirección de Personal.

Concretamente, el pedido del exintendente apuntó a solicitar la liquidación y pago de licencias por descanso anual devengadas y no gozadas durante su mandato hasta diciembre de 2019 al argumentar que le corresponden los mismos derechos que a un trabajador municipal de planta permanente.

“Cabe dejar expresamente establecido la naturaleza de la relación laboral del reclamante”, sostiene el decreto firmado por Montenegro y repara en que “no se está ante la presencia de un agente municipal y por consiguiente su relación no se encuentra regulada por el Estatuto del Empleado Público Municipal”, al tiempo que remarca que “la propia ley excluye del régimen a todos los funcionarios superiores y/o personal con designación política de los Departamentos Ejecutivo y Legislativo”.

Tras realizar un repaso normativo con respecto al tema y mencionar diversos tramos de un dictamen elaborado por la la Subsecretaria, Legal, Técnica y Administrativa el decreto sostiene que “no existe constancia que el Dr. Carlos Arroyo haya solicitado las licencias en cuestión”.

Y así plantea: “Incurriríamos en un abuso desmedido si permitiéramos que los exfuncionarios dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes, causándole un perjuicio económico, directo a cada uno de nuestros vecinos que abonan todos los emolumentos con el pago de sus impuestos”.

Además, el decreto destaca que “no existe duda alguna que las vacaciones, como regla general, deben ser gozadas y no compensadas en dinero” y señala, de todas maneras, que “es cierto que en el instituto del derecho laboral argentino aquellas personas que son despedidas por el empleador tienen derecho a percibir las vacaciones no gozadas correspondientes al periodo en que el mismo se produce”. Pero apunta que “ello no sucede con un cargo político”.

“Carlos Fernando Arroyo conocía plenamente que su mandato comenzaba el 10 de diciembre de 2015 y que concluía el 10 de diciembre de 2019, por lo cual debió prever la situación objeto del presente, por esto, y todo lo anteriormente expuesto corresponde rechazar el reclamo inicial interpuesto“, decretó Montenegro.