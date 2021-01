Barrios sin agua: la oposición acusa “inacción” del gobierno y pide soluciones

Mientras se suceden los reclamos, desde el Frente de Todos apuntaron contra el gobierno. “Está más preocupado por aumentar que por brindar un servicio seguro”, criticaron.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras los reclamos por la falta de agua se mantiene en distintos barrios de la zona sur de Mar del Plata y mientras, en paralelo, sigue frenado en el Concejo Deliberante el aumento tarifario de Obras Sanitarias (OSSE) impulsado por el gobierno, desde el Frente de Todos salieron a denunciar “inacción” ante la problemática y apuntaron: “La gestión Montenegro está más preocupada por aumentar el servicio de agua que por brindar un servicio seguro a los vecinos”.

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, fue quien se refirió a la situación que se produce en paralelo en torno a los problemas con el suministro de agua en algunos barrios y al aumento tarifario que se encuentra paralizado en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante en el marco del Presupuesto 2021 de la empresa municipal.

Desde el bloque acusaron una “inacción del Municipio por una problemática que aqueja sistemáticamente” a diversos vecinos en torno a la falta de agua y el concejal Marcos Gutiérrez, sostuvo: “Hace semanas que algunos barrios de nuestra ciudad están sin agua, la gestión de Montenegro debería poner ahí sus esfuerzos en lugar de pedirnos que acompañemos un presupuesto que no pudieron justificar”.

“El servicio de agua potable que brinda OSSE resulta deficiente, no logra abastecer a todos los usuarios de la red y tampoco da respuesta ante la falta del mismo”, cuestionó el concejal y así afirmó: “No prestan el servicio de manera adecuada, hay cortes en el suministro sistemática y permanentemente, no hay un resarcimiento económico para quienes pagan por un servicio al que no acceden y tampoco logran tener la cantidad de agua necesaria para cocinar, hidratarse, higienizarse y sanitizar. Esta situación resulta muchísimo más grave en el contexto de una pandemia como el que estamos atravesando”.

De esta manera, y tras plantear que se presentan problemas en unos 20 barrios, desde el bloque opositor pidieron: “Es imperioso que el Gobierno de Montenegro tome cartas en el asunto y cuide a la población y a quienes nos visitan en temporada”.

Asimismo, y en relación al aumento tarifario de OSSE, Gutiérrez afirmó: “Hasta el momento no hemos podido obtener una respuesta clara de parte del Municipio para que los usuarios sepan cuánto les va a aumentar efectivamente, ya que si bien reconocieron errores, hasta el día de hoy no los han podido subsanar. Le pedimos al Ejecutivo y su gestión al frente de OSSE la misma seriedad y rapidez con la que le solicita al cuerpo legislativo aprobar el presupuesto de la empresa, que resuelvan el abastecimiento domiciliario de agua potable”.