Del Caño: “El voto al Frente de Izquierda es preparar la resistencia”

El precandidato a vicepresidente de una de las fórmulas del FIT pasó esta semana por Mar del Plata en el marco de la campaña rumbo a las PASO 2023.

(Foto: Prensa PTS)

Nicolás Del Caño, precandidato a vicepresidente de una de las listas del Frente de Izquierda, pasó esta semana por Mar del Plata como parte de la campaña de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto, y llevó adelante una agenda por la ciudad junto a la precandidata a intendenta, Rosa Mauregui. La unidad de la izquierda, las medidas que impulsa, la ultraderecha y lo que se viene en caso de que gane alguna de las dos coaliciones mayoritarias: “El voto al FIT es preparar la resistencia“, anticipó.

Al igual que otros precandidatos a la Presidencia, Mar del Plata sigue siendo una parada fija de paso para quienes integran las boletas de los distintos espacios político partidarios, y entre ellos estuvo Del Caño, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el vice en la fórmula encabezada por Myriam Bregman y que estas elecciones primarias compite dentro de la lista interna 1A “Unir y fortalecer la izquierda”.

Como sucedió en otras ocasiones, el FIT volverá a dirimir en una interna las y los candidatos que competirán en octubre, y nuevamente habrá otros espacios socialistas y anticapitalistas que lo harán por fuera de ese frente, como el Nuevo MAS y Política Obrera. Al respecto, Del Caño hizo foco en que quienes integran el frente “tienen derecho a presentar otros candidatos” y apuntó a que eso no representa “un problema”, porque de todas maneras la unidad se concretará en las generales de octubre.

En cuanto a las fuerzas similares que van por fuera del FIT, el dirigente afirmó que desde el PTS plantearon su incorporación en el marco del frente pero aclaró: “Es lógico que quienes tengan que responder a eso sean quienes no son parte de la mayor unidad de la izquierda socialista anticapitalista que hay en la Argentina que es el FIT, porque el 90% estamos agrupados acá. Quienes no están son quienes deben dar la respuesta“, planteó en referencia a las acusaciones vertidas, por ejemplo, desde el Nuevo MAS.

En ese marco, de cara a las PASO, como espacio político de izquierda, consideró que tienen el “desafío” de convencer a quienes “están decepcionados con todos los gobiernos” y que, en lugar de no ir a votar o hacerlo en blanco como “voto castigo” a los partidos tradicionales, elijan al FIT: “Eso sería en realidad dejar que se salgan con la suya y que sean ellos los que tengan que definir que la política siga como hasta ahora, gobernando para los grandes empresarios. Votar a la izquierda es darle un fuerte mensaje de bronca“, sumó.

SALARIO, JORNADA LABORAL Y GÉNERO

Al momento de representar el programa que impulsa su fórmula presidencial, Del Caño hizo foco en la cuestión salarial, en la jornada laboral, en obras públicas y también en dar vuelta el “consenso extractivista” que, asegura, atraviesa al resto de las listas en competencia en las PASO.

“El salario debe ser igual al costo de la canasta familiar, por eso planteamos un aumento de emergencia, y por eso estuvimos en las distintas luchas por salario que se dieron en todo el país, en Jujuy o en Salta, Santa Cruz, con los metalúrgicos, con todos los sectores que salen a pelear, a pesar de muchas conducciones sindicales“, planteó.

En términos laborales también impulsan la reducción de la jornada laboral a seis horas y cinco días a la semana en el sector público y privado: “Es otro de los planteos que venimos haciendo contra las distintas formas de fraude laboral como el monotributo y la informalidad, que son moneda corriente. Entonces, si vos repartís mejor las horas de trabajo sin afectar el salario, podés generar 1,2 millones de nuevos empleos si empezás ya mismo por las grandes empresas”, graficó.

La necesidad de un plan de obras públicas también es parte del programa, como vía para paliar el déficit habitacional y, en parte, la falta de empleo: “En total tenés 3,8 millones de familias en déficit habitacional, con serios problemas por hacinamiento o directamente en la calle. Entonces hay que apuntar a la vivienda y también a que tengan los servicios básicos, porque hay muchos asentamientos como en Mar del Plata donde enormes barriadas de trabajadores tienen conexiones precarias. Eso generaría 400 mil puestos de trabajo“, sumó en relación a que las cooperativas de organizaciones sociales son quienes suelen estar a cargo de esos proyectos.

De la misma manera, anunció que impulsarán junto a Bregman un proyecto de un “programa integral de emergencia contra la violencia de género” que, asegura, fue presentado hace años en el Congreso pero no obtuvo tratamiento alguno. “Para nosotros la lucha de las mujeres es fundamental. Es una agenda que los partidos tradicionales están dejando de lado y otros directamente castigan a las mujeres constantemente y quieren quitarle sus derechos”, marcó.

A su turno, para Mauregui, todos estos planteos que hacen al programa de la izquierda deben ser acompañados -y conseguidos- “con lucha y organización”. “Lo que planteamos es dar vuelta todo y que se ponga como prioridad las demandas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Hoy el Estado no acompaña ninguna de las iniciativas que se impulsan desde los trabajadores organizados. Si nosotros, los trabajadores, fuéramos los que decidiéramos cómo tiene que ser la salud, la educación, nuestro vínculo con la naturaleza, probablemente no sería como se hace actualmente, con un saqueo en función de las ganancias privadas“, planteó.

Por eso, a nivel local, plantea que un buen ejemplo de lo que sería un gobierno de izquierda -además de las medidas de alcance nacional y de impacto local- podría ser en torno a la gestión del transporte público: “Tenemos un proyecto de estatización bajo control de los trabajadores y usuarios. A nivel local el negociado del transporte pasa gobierno tras gobierno. Gustavo Pulti, Carlos Arroyo y Guillermo Montenegro se lo entregan al empresario Juan Inza que además fue condenado por los ‘choferes fantasmas’ para sacarle más subsidios al Estado”, subrayó.

EL “CONSENSO EXTRACTIVISTA”

Otro de los ejes de la campaña pasa por lo que Del Caño denominó “consenso extractivista”: “Quieren quedarse con nuestros recursos naturales como sucede en Jujuy con el litio, como se ve acá en Mar del Plata con la explotación petrolera offshore. Y es fundamental profundizar la lucha con las comunidades y organizaciones socioambientales donde el FIT participa activamente“, planteó.

En ese sentido, frente a posturas de quienes defienden la extracción de recursos naturales para la generación de recursos y la adquisición de divisas, planteó que se trata de un discurso “completamente falso”: “Hubo 48.500 millones de dólares de superávit comercial en los tres primeros años del gobierno de Alberto Fernández, ¿y qué pasó con esos recursos? No es que Argentina no tenga recursos, que la clase trabajadora no genere riqueza. El problema es que eso se lo queda un pequeño puñado de empresarios que se la fugan, por eso somos uno de los principales países con más cuentas en paraísos fiscales, donde además evaden, no pagan impuestos”, respondió.

Como contrapropuesta, planteó que el comercio exterior debe ser completamente estatal y “controlado por los trabajadores, con un sistema bancario unificado también bajo control obrero”. También, para la acumulación de reservas, considera clave “desconocer y no pagar la deuda fraudulenta” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que todos los recursos del país “se pongan al servicio de las necesidades sociales”.

“Entonces saquean los recursos del país, y después lo otro es verso. La extracción de recursos tiene que ser discutida, cómo se hace, con las comunidades, especialistas y hacerlo con una verdadera transición energética, no en manos de los capitalistas que lo único que buscan es rentabilidad y ganancias, bajo la promesa de generar empleo como decían las mineras en San Juan, cuando nada de eso pasó y hay una pobreza enorme y la contaminación está a la vista”, argumentó.

CONVENCER AL “VOTO BRONCA” Y LO QUE VIENE

Ante la proliferación de discursos de ultraderecha en el último tiempo que, ante la crisis socioeconómica del capitalismo y en paralelo a una publicidad sistemática a nivel mediático de esos discursos, suelen encontrar una expresión en sectores populares, para Del Caño se trata de una capitalización demagógica del descontento, amparada en premisas falaces que buscan mostrarse diferentes a los partidos tradicionales cuando en realidad vienen a “beneficiar aún más a los grandes empresarios”.

“En realidad buscan profundizar aún más las políticas que llevaron adelante los partidos tradicionales. Por ejemplo, lo que plantea Javier Milei, además es con demagogia, porque cuando habla de dolarizar da a entender que lo que cobrás hoy en pesos pasarías a cobrarlo en dólares, cuando es totalmente falso, imposible. Economistas incluso alejados de la izquierda reconocen que esa medida llevaría a una megadevaluación que llevaría el dólar a 7.000 pesos. Entonces, si tu salario ya vale muy poco, entonces ya no valdría nada. Esconde entonces un golpe a las mayorías trabajadores aún mayor al que tenemos hoy“, consideró.

Para contrarrestar la capitalización de ese “voto bronca”, Del Caño insistió en que “aquellos que quieran expresarle su bronca a los políticos y a los poderosos, tienen que hacerlo a través de una fuerza de trabajadores, que es realmente lo que les va a molestar. Es mostrar que somos millones los que estamos dispuestos a enfrentar los que todos ellos dicen: que hay que seguir ajustando contra los de abajo, con Sergio Massa aplicando el plan del FMI, con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pelándose por quién hace el ajuste más rápido y Milei con su delirio de la dolarización”.

Por otro lado, afirmó que si bien en caso de ganar alguna de las dos coaliciones mayoritarias -Unión por la Patria o Juntos por el Cambio- considera que a la par de ese “ajuste” más o menos rápido, también vendrá del “otro lado” una resistencia de sectores populares “que ya no se aguantan más la situación”. “Hoy el voto al Frente de Izquierda es preparar esa resistencia para reorganizar el país desde abajo, poner todos los recursos en función de las necesidades sociales y terminar con estos parásitos que son los que siempre se quedan con los recursos que genera la clase trabajadora todos los días”, cerró Del Caño.