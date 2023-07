Manuela Castañeira: “Hay que proponer una salida por izquierda a la crisis”

La precandidata del Nuevo MAS pasó por Mar del Plata. El “ghosteo” del FIT, el “fin del progresismo” en Unión por la Patria y su propuesta de $500 mil de salario mínimo.

(Fotos: prensa Nuevo MAS)

La precandidata a presidenta por el Nuevo MAS, Manuela Castañeira, pasó esta semana por Mar del Plata en el marco de su campaña en búsqueda del medio millón de votos que, asegura, le permitirán llevar su fuerza a las elecciones generales. El “ghosteo” por parte del Frente de Izquierda, el “fin del progresismo en Unión por la Patria” y su propuesta de $500 mil de salario mínimo.

A un mes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la trabajadora no docente de la Universidad de San Martín de uno de los espacios de izquierda que se presentan a la contienda electoral pasó por la ciudad para impulsar su campaña, acompañada del precandidato a intendente, Marcos Pascuán. Algunas de las definiciones de Castañeira, en diálogo con Qué digital.

Entre los espacios de la izquierda electoralista que se presentan a las PASO se encuentran, al igual que en las legislativas de 2021, el Frente de Izquierda -el único que superó el piso hace dos años- y nuevamente por fuera aparecen Política Obrera -la tendencia del Partido Obrero- y el Nuevo MAS. Al igual que hace dos años, Castañeira apuntó contra “prácticas pejotistas” del FIT al negarle la unidad.

“Me negaron la PASO. La pedí y no me la dieron. El Partido Obrero se negó a reunirse directamente, no tuvimos ni reunión. Con el PTS sí tuvimos reuniones y cuando les dieron la interna, Myriam Bregman me ghosteó. Por el momento, esa unidad no se da porque ellos son una izquierda que se está mirando el ombligo. Especulan con que el resto de las listas no pasemos para quedarse con los votos. Me parece despreciable, es un método pejotista“, criticó y planteó que, ante la crisis, ésta no es una elección más y la izquierda debería conformar un “bloque unitario”.

Myriam. ¿Te parece? ¿En serio? Favorecer a Bullrich tratando de ocultar la candidatura de otra mujer de izquierda. Y encima después de que no hiciste nada para que haya unidad en la izquierda. Besos de Manuela Castañeira la precandidata a Presidenta por la lista 13, el Nuevo MAS https://t.co/jhYXeYpb9t — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) July 11, 2023

Así, para Castañeira, entonces, no solo no hay unidad en la izquierda sino que la estrategia del FIT “no está sirviendo”: “Es momento de hacer otra cosa, porque si eso no puede dar respuesta por izquierda a los problemas que hay, muestra que está fracasando. Por eso estamos en esta campaña con la propuesta de renovar a la izquierda, con las nuevas generaciones, trabajadores, estudiantes, precarizados del feminismo, la comunidad LGBTIQ, esa nueva generación tiene que tener un lugar, una voz”.

En paralelo, la campaña electoral está atravesada por un eje discursivo cada vez más corrido hacia la derecha que, en palabras de Castañeira, deriva del “fracaso del sistema para proveer las necesidades más elementales” y que, si bien se polariza hacia los extremos y potencia discursos ultraderechistas, sostiene que también tiene su expresión por la izquierda.

Son los espacios como el Nuevo MAS -considera- los que deben asumir el rol de “empujar para girar el debate hacia la izquierda en la campaña” y revertir los discursos que “invierten los problemas y dicen que la crisis sería culpa de los derechos laborales, del gasto del Estado, de las jubilaciones, de las paritarias, y no de los partidos patronales que vienen gobernando y no de los empresarios que son los que vienen gestionando y dirigiendo la economía”, apuntó.

EL “FRACASO” DE LA GESTIÓN Y “EL FIN DEL PROGRESISMO” EN EL OFICIALISMO

Para la dirigente del Nuevo MAS no hay dudas de que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner “fracasó en lo que había prometido” al avanzar en “medidas antipopulares”. “Hoy el salario está destruido por la inflación, y este es un gobierno que ha sido tibio con los poderosos que nos endeudaron con el FMI, pero este gobierno los legitima y se los deja pasar”, cuestionó.

En ese marco, afirmó que la candidatura de Sergio Massa consagra “una ruptura” con las versiones más cercanas a la izquierda en el ex Frente de Todos: “Se terminó el progresismo en Unión por la Patria. Massa es un candidato conservador, que es amigo del establishment, que en 2015 decía que había que meter presa a Cristina, que se junta con los sectores del agro, el amigo de los empresarios y que no va a resolver el problema del salario”.

Así, para Castañeira, en la candidatura de Massa hay “una oportunidad” para la izquierda y sus propuestas: “Los sectores que honestamente se consideran progresistas que han venido acompañando medidas que consideran buenas se pueden ver realmente defraudados con ese tipo de candidatos que se sabe que van en sentido de los empresarios“.

“Hay una gran oportunidad para la izquierda para crecer pero no es un cálculo electoral, es un problema de salida. Nosotros en este momento estamos planteando una manera diferente de enfrentar los problemas concretos de la economía, porque además Massa no tiene un programa distinto, es el ministro de Economía de este gobierno que fracasó, ¿qué va a proponer de distinto como presidente? Entonces lo que hay que proponer es una salida por izquierda a la crisis“, entendió.

EL SALARIO DE $500 MIL Y EL NUEVO MAS EN MAR DEL PLATA

Así como hace dos años fue la propuesta del “salario mínimo de 100 mil pesos”, en 2023 el eje de la campaña del Nuevo MAS vuelve a ser la recuperación del salario y la necesidad de que se establezca un piso de 500 mil pesos. Esa es -explica la dirigente- la principal de las “siete medidas anticapitalistas“ que impulsa.

“Creemos que hay que terminar con el fenómeno de los trabajadores conveniados pobres y el pluriempleo. Un salario que parta en 500 mil pesos te resuelve eso, que puedas vivir de un solo trabajo, elevar el piso salarial de los sectores bajo convenio. Y si en Argentina hay un PBI fugado, con un cuarto de eso vos financiás el salario”, explicó sobre la posibilidad de financiamiento de esa medida por parte del sector privado.

“Además, si el privado paga eso, la mejora en la economía será generalizada en el mercado interno y el Estado podría financiar ese salario, también con los recursos del no pago de la deuda, con retenciones del 50% al agro y la minería. Nos parece una medida de lo más coherente para resolver uno de los problemas de la Argentina, como la destrucción del salario y la fuga de divisas”.

Las otras medidas “anticapitalistas” que impulsa pasan por obras públicas “masivas”, congelamiento de precios bajo apercibimiento penal a empresarios especuladores, 50% de retenciones a sectores exportadores, impuesto a las grandes fortunas, estatización de los servicios públicos y romper con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esas medidas son las que permitirán, según Castañeira, impulsar un programa de gobierno que también se traduzca en Mar del Plata: “Vivimos en uno de los municipios con mayor desigualdad de la Argentina. No puede ser que se la lleven en pala los empresarios del puerto a través de sus exportaciones mientras hay cooperativas truchas, trabajadores precarizados. Que caigan tres gotas y haya escuelas que se inundan, barrios que se inundan. Queremos llevar esos reclamos al Concejo Deliberante. Queremos llevarlos a octubre“, planteó al respecto Pascuán, por su parte.

Por último, en el cierre, Castañeira planteó: “Desde que se paga deuda se dejó de invertir en infraestructura, y eso es generalizado, se ve en los hospitales sin gas, en las inundaciones, en el transporte, en lo que pasa en Mar del Plata. Pero hay un vaciamiento generalizado, un saqueo en Argentina que sucede hace décadas. No se resuelve pagando más deuda, se resuelve invirtiendo hacia adentro, en mejorar la vida de las mayorías y ahí está la izquierda, que es la única que no ha tenido esa experiencia de gobernar. Creo que es hora de eso. En un momento de tanta crisis son importantes las propuestas, las ideas y la gente que no está a la venta, y esa gente está en la izquierda“.