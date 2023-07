Inauguran la ampliación del gasoducto: permitirá conectar a 13 mil nuevos usuarios

Funcionarios nacionales y precandidatos locales encabezaron un acto en el que se habilitó un nuevo tramo del Gasoducto de la Costa.

Con un acto metido de lleno en la campaña electoral y con mensajes directos hacia la oposición, funcionarios nacionales y precandidatos locales inauguraron este jueves en Mar del Plata una ampliación del Gasoducto de la Costa, obra caracterizada por numerosos idas y vueltas y paralizaciones a lo largo de los años. Las autoridades destacaron que la ampliación constó de 33 kilómetros y que en la ciudad permitirá incorporar a 13 mil nuevos usuarios a la red de gas.

“Si ganan ellos, las obras se paran”, ese fue uno de los tantos mensajes -en este caso del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis- lanzados contra Juntos por el Cambio por parte de las y los funcionarios nacionales, provinciales y locales que encabezaron este jueves un acto con la inauguración simultánea de cinco obras impulsadas por el gobierno nacional.

El acto se llevó a cabo en San Martín -encabezado por el ministro de Economía y precandidato a presidente del oficialismo Sergio Massa- y con conexiones vía teleconferencia con ciudades como Mar del Plata, en las que estuvo la Secretaría de Energía de la Nación, Flavio Royón, la titular de Anses y precandidata a intendenta Fernada Raverta y otros precandidatos como Gustavo Pulti y Juan Manuel Cheppi.

En la presentación de la ampliación del Gasoducto de la Costa, Royón destacó que se trata de una “obra prioritaria” para el gobierno nacional y sostuvo que “ya está Balcarce terminada y hoy se está inaugurando Mar del Plata que va a posibilitar en lo inmediato la conexión de 13 mil nuevos usuarios“. También dijo que se “está avanzado Tandil y también la planta compresora de Las Armas”.

“Cuando esto esté terminado se van a poder conectar 85 mil nuevos usuarios de 45 localidades diferentes: Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de Ajó, Las Armas, Vivoratá, Miramar, San Clemente del Tuyú, entre otras”, destacó la funcionaria nacional y remarcó que en este caso puntual la ampliación permitirá “ampliar el desarrollo industrial en Mar del Plata y en la costa”.

A su turno, Raverta recordó que en octubre de 2021 –antes de las elecciones legislativas- se había habilitado un primer tramo que, según se informó en ese momento, permitió incorporar al servicio público de gas natural a 40.000 usuarios y usuarias a partir de la habilitación del tramo de interconexión entre las estaciones reguladoras de presión.

“En ese momento empezó a haber de nuevo gas y ahora necesitábamos este nuevo tramo para que pueda llegar este gas a la industria”, sostuvo la funcionaria nacional y precandidata local. También apuntó que “durante cuatro año no hubo conexiones de gas en Mar del Plata” y que “41 edificios construidos no tuvieron gas y cada familia que se construía una casa no tenía gas”.

Desde San Martín, Kicillof también enfatizó el tono electoral del acto y así apuntó: “Este año hay que elegir, es la derecha o son los derechos”.



En abril, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, había anticipado que se había acordado a continuación de las tareas paralizadas en 2019 y con leves avances desde entonces, por un contrato que ascendía a $373.373.823,85, y que las mismas estarían listas “a fines del mes de junio”.

El acto se da pocos días después de que el gobierno nacional inaugurara las obras del tramo 1 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en Salliqueló, obra de 573 kilómetros de extensión que incrementará la capacidad de evacuación del gas de Vaca Muerta y permitirá, según destacan desde el gobierno, ahorrar millones de dólares en importaciones de ese combustible.

Luego, en términos de infraestructura gasífera, se espera que en los próximos meses se licite la segunda etapa del gasoducto -con financiamiento internacional-, en una traza de 467 kilómetros entre Salliqueló y San Jerónimo, en el sur de Santa Fe.

AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO DE LA COSTA

Los sistemas de gasoductos De la Costa (680 km) y Tandil-Mar del Plata (232 km) constituyen un sistema de transporte y distribución de gas vinculado al gasoducto troncal “General San Martín“, con el cual se enlazan en El Churrón, Tandil.

Las obras de ampliación de esos sistemas fueron iniciadas en la gestión de Mauricio Macri, pero paralizadas por la misma gestión en 2019 y luego contaron con los primeros avances a fines de 2021 y constan, por un lado, de un refuerzo de 18 kilómetros sobre el Gasoducto De La Costa en el tramo El Churrón- Las Armas.

También, y específicamente en lo que respecta a la alimentación de Mar del Plata, la ampliación contempla la interconexión de las estaciones reguladoras La Invernada y El Tejado con 12 kilómetros de cañerías y la instalación de una planta compresora en Las Armas con potencia de 2.400 HP y un ramal de 21 kilómetros hacia Balcarce.