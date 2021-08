A casi dos años de su paralización, la obra del gasoducto sigue sin ser terminada

Desde la empresa Camuzzi repararon en que el sistema sigue “operando al límite” y que no se pueden aprobar nuevas factibilidades.

(Foto: archivo / Secretaría de Energía)

Desde su paralización en octubre de 2019, las obras de ampliación del gasoducto “De la Costa” y de “Tandil – Mar del Plata” siguen sin ser finalizadas por lo que desde la empresa distribuidora de gas en toda la zona, Camuzzi, afirmaron que el sistema sigue “operando al límite de su capacidad” por lo que no se aprueban nuevas factibilidades de suministro.

El proceso de obras, a cargo del Estado nacional, se puso en marcha en 2016 tras años de reclamos, imposibilidad de generar nuevas conexiones de gas e idas y vueltas. Y, concretamente, implica aumentar la capacidad de transporte de gas natural del sistema.

De acuerdo a las proyecciones, una vez finalizada la obra, más de 84.000 nuevas viviendas, comercios e industrias de las 41 localidades abastecidas por el sistema podrán acceder y contar el servicio de gas. Sin embargo, desde los últimos meses de 2019, antes de la finalización del gobierno de Mauricio Macri, las tareas se mantienen paralizadas pese también a una promesa del gobierno de Alberto Fernández de retomarlas.

Esta semana desde la empresa Camuzzi a través de un comunicado remarcaron que la obra de ampliación del gasoducto De la Costa y del de Tandil – Mar del Plata “aún no se encuentra finalizada” y plantearon que hasta que no esté concluida y habilitada “el sistema continuará operando al límite de su capacidad, motivo por el cual no resulta posible aprobar nuevas factibilidades de suministro”.