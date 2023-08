Guillermo Montenegro y su victoria en las PASO 2023: “Sigamos empujando juntos”

Tras conocer los primeros resultados, el intendente Guillermo Montenegro, acompañado por el primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Agustín Neme, y el resto de las y los dirigentes del espacio salieron al escenario montado en el Hotel Dorá para encabezar la celebración de la victoria en las elecciones primarias por alrededor de 9 puntos de diferencia contra Encuentro Marplatense-Unión por la Patria, al superar el 40%. “Sigamos empujando juntos“, deseó el intendente que buscará su reelección en octubre.

Según los primeros resultados, con el 50,65% de las mesas escrutadas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en Mar del Plata y Batán la lista de Juntos por el Cambio concentraba el 40,17% de los votos.

“Muchísimas gracias a los que apoyaron esta posición que se funda en valores, transparencia, honestidad, esfuerzo, defender al que se levanta temprano a la mañana para ir a laburar”, remarcó el intendente comunal en el comienzo de su discurso, con felicidad por el resultado obtenido a nivel local, que lo encamina a una reelección en caso de no haber cambios significativos en el electorado.

A modo de repaso de su gestión, explicó el resultado obtenido en su intención de “buscar esa Mar del Plata del sí“: “Le sacamos las trabas al que quiere emprender, al industrial, al que produce. En estos años hemos escuchado, hemos buscado juntos las soluciones, nunca permanecí detrás del escritorio. Ese camino que arrancamos hace más de tres años tiene que ver con defender a cada uno de los marplatenses que toma la decisión de esforzarse y que entiende que las avivadas no son la forma”, sumó.

De cara a las elecciones de octubre, el intendente apuntó al electorado y pidió: “Tenemos que seguir empujando y buscar todas las soluciones que me plantean cada vez que me cruzan todos los días. Me van a encontrar siempre en el mismo lugar, el de defenderlos, y buscar lo mejor para nuestra ciudad”, dijo y felicitó a la ganadora de la interna presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “Sepan que vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo hace tres años”, subrayó y vaticinó: “Mar del Plata empezó a moverse, salió del estancamiento y juntos vamos a seguir trabajándola“.

Montenegro no tuvo interna en Mar del Plata: su boleta acompañaba tanto a la que llevaba a Patricia Bullrich a la Presidencia como a la de Horacio Rodríguez Larreta. Es por eso que, más allá de la interna nacional y provincial, en el búnker convivieron tanto precandidatos a legisladores provinciales que respondían a las listas “La fuerza del cambio” y “Falta menos para vivir sin miedo”.

A la espera de los resultados finales, cabe recordar que en las elecciones de 2021, según el escrutinio definitivo de la Junta Electoral bonaerense, la lista de Juntos por el Cambio había obtenido 170.132 sufragios.

En estas elecciones, Montenegro va acompañado en su lista de los precandidatos a concejales Agustín Patricio Neme; Marianela Romero; Guido Hernán García; Vilma Rosana Baragiola; Julián Alberto Bussetti; Mónica Karina Lence; Ricardo Miguel Liceaga Viñas; Liliana Elizabeth Piccolo; Francisco Taverna; María Celeste Morasso; Ángel Sebastián Niro; y Marta Susana Martínez.

A ellos se suman los candidatos a consejeros escolares Carina Daniela Cermesoni; Cristian Eduardo Cativiela; María Cristina Suárez; Nelson Marcelo Cerviño; y Gabriela Cecilia Viadas.