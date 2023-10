Elecciones 2023: los documentos válidos para ir a votar este domingo

Todos serán válidos pero el ejemplar deberá coincidir con el que figure en el padrón electoral o una versión más reciente. Los detalles.

(Foto: archivo / Qué digital)

De cara a las elecciones generales este domingo 22 de octubre, una de las principales inquietudes que surge entre ciudadanas y ciudadanos tiene ver con qué documentos son válidos para ir a votar.

En detalle, según confirmó la Cámara Nacional Electoral, todos los documentos son válidos para votar en cada uno de los establecimientos de votación del país siempre y cuando coincida con la misma versión que figura en el padrón (consultar aquí) o con una posterior.

Bajo esa salvedad, dentro del listado de los tipos de documentos válidos para votar, figuran el DNI libreta verde o celeste, DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”), la libreta de enrolamiento y la libreta cívica.

Por otro lado, desde la Cámara Nacional Electoral aclararon que el DNI en su versión para dispositivos móviles no es válido para votar. De la misma forma, no se admitirá la constancia de DNI en trámite al considerarse un documento no válido para probar la identidad de la persona.

Al respecto, cabe señalar que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que este domingo 22 de octubre, las delegaciones del Registro de las Personas estarán abiertas para retirar documentos de identidad tramitados. Además, las delegaciones permanecerán abiertas a lo largo de la jornada para realizar denuncias de extravío de documentos.

De esa manera, más de 500 delegaciones en el territorio bonaerense, incluidas las siete de Mar del Plata, estarán abiertas el domingo de las elecciones generales de 8 a 18 y el viernes habrá atención sin turno previo de 8 a 13 para retirar el DNI.

Las elecciones son de carácter obligatorio para todos los electores que tengan entre 18 y 70 años con el documento válido para votar. A su vez, las personas de 16 años nativas pueden participar con su voto en las elecciones, pero si no lo realizan no se incluirán en el Registro Nacional de Infractores. De todas formas para poder votar es necesario tener la actualización del DNI a los 14 años ya que este trámite genera el alta en el padrón electoral.

También pueden votar quienes se encuentren cumpliendo prisión preventiva, en tanto las ciudadanas y ciudadanos argentinos residentes en el exterior no tienen obligación de votar, pero si están en el exterior sin haber realizado el cambio de domicilio al extranjero, tienen que justificar por qué no votaron.

Quienes hayan cambiado el domicilio al exterior en el DNI, podrán votar en las elecciones generales de forma presencial en la representación consular correspondiente al lugar de residencia, siempre que figuren en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.