Espionaje: “El encargado de la AFI en Mar del Plata destruyó un montón de cosas”

La interventora de la agencia de inteligencia, Cristina Caamaño, afirmó que Iuspa Benítez desplego esa maniobra “por orden del superior”.

Caamaño junto a la abogada de un grupo de familiares del ARA San Juan Valeria Carreras (Foto: archivo / prensa AFI)

Mientras siguen en trámite las dos causas por espionaje ilegal desplegadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo en Mar del Plata, una conocida como “Proyecto AMBA” y la otra que se centra en el seguimiento a familiares de víctimas de hundimientos, la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, remarcó en una entrevista que el por entonces encargado de la delegación en la ciudad, Nicolás Iuspa Benítez, “destruyó un montón de cosas” por orden “de un superior” y planteó que al inicio de su gestión lo encontrado fue material “que se olvidaron de destrozar o destruir”.

En una entrevista en radio Cooperativa (AM 770), Caamño relató que al llegar a la AFI como interventora de la mano del presidente Alberto Fernández se encontró “con un desorden generalizado”. “En la agencia no hay base de datos ni hay trazabilidad. Si me piden documentación tengo que saber dónde la tengo que ir a buscar, saber de dónde salió y cómo se consiguió, y entregarla de manera formal, prácticamente no había base de datos”, sostuvo.

En ese marco, según consignó Télam, la funcionaria planteó al inicio de su gestión se encontró material “que se olvidaron de destrozar o destruir”, como los documentos sobre el seguimiento y espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan y los pesqueros Rigel y Repunte. Así, planteó que quedaron “en una computadora de Mar del Plata porque nadie se ocupó de decir que se destruya”.

Caamaño afirmó que el encargado de la delegación de Mar del Plata de la AFI durante esos años, Nicolás Iuspa Benítez, “destruyó un montón de cosas y dejó firmado que destruía por orden del superior”, y entendió que el disco rígido que contenía los documentos de espionaje a familiares de hundimientos con los que se presentó la denuncia “quedó de casualidad” ante ese accionar.

“No se terminan de entender las motivaciones, ¿qué podría hacer un grupo de familiares de 44 submarinistas que quedaron atrapados? Es dramático y tremendo porque solo le iban a pedir al Presidente que busque al submarino: no era gente peligrosa desde ningún punto de vista y la ley de Inteligencia lo prohíbe claramente“, subrayó.

Iuspa Benítez se encuentra procesado en las dos causas en la que se investigan acciones de espionaje ilegal llevado adelante en Mar del Plata durante el gobierno de Mauricio Macri.

En primer lugar, en diciembre del año pasado fue procesado por el entonces titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por el espionaje ilegal llevado adelante al menos desde 2016 contra organizaciones sociales, familiares de víctimas de hundimientos, gremios y opositores políticos en toda la Provincia de Buenos Aires el marco del “Proyecto AMBA”. En esta causa también está acusado de haber destruido parte del material probatorio durante su gestión.

Iuspa Benítez se desempeñaba en la AFI desde 1997 y, tras el lanzamiento del “Proyecto AMBA” era la autoridad máxima de la Delegación Provincial Mar del Plata. Según el procesamiento, además de responder a las órdenes de inteligencia y remitir partes detallados de numerosas manifestaciones sociales de Mar del Plata habría destruido documentos confiados a su custodia “correspondientes al período comprendido entre el mes de diciembre del año 2015 y enero del 2020, sin poder justificar legalmente dicho accionar ilícito”.

El segundo procesamiento le llegó en octubre de este año cuando el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, planteó la existencia de una “realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley al menos en el período comprendido entre diciembre del año 2017 y finales de 2018″ que incluyeron seguimientos, infiltración, fotos y confección de fichas personales en Mar del Plata con familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y de los pesqueros hundidos Rigel y Repunte. Se trata de la causa en la que el 1º de diciembre también fue procesado el expresidente Mauricio Macri.