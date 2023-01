Gas: el gobierno aprobó un aumento para uno de los componentes de las facturas

Se trata de una suba en el precio del gas en sí mismo a la espera de que se definan los del transporte y distribución. Cómo impactarán según la segmentación de subsidios.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno nacional autorizó este martes un primer aumento para las facturas del gas, puntualmente para uno de sus cuatro componentes, que impactará de manera diversa de acuerdo al esquema de segmentación de los subsidios que se puso en marcha el año pasado: para las y los usuarios de mayores ingresos (Nivel 3) el incremento de ese componente en particular será del 28,3%.

Para entender el aumento dispuesto este martes por la Secretaría de Energía de la Nación -y publicado en el Boletín Oficial– es necesario tener en cuenta que la tarifa final del gas está integrada por cuatro componentes en las boletas que llegan a las y los usuarios: el precio del gas en boca de pozo (o PIST -punto de ingreso al sistema de transporte), el transporte, la distribución y la carga impositiva.

El componente del precio del gas es el que mayor impacto tiene en la tarifa general (43%) que también está integrada por el transporte (6%), la distribución (21%) y los impuestos (30%).

El aumento aprobado este martes contempla al precio del gas o PIST que deberá ser abonado y trasladado a las y los usuarios por las distribuidoras. En ese sentido, según explicaron días atrás desde la Secretaría de Energía de la Nación, la actualización en el costo del gas será del 28,3% -sobre el componente en particular y no sobre el total de la tarifa- para aquellos usuarios que no solicitaron la segmentación o sean de ingresos altos (Nivel 1), es decir, quienes cobren más de 3,5 canastas básicas por mes, equivalentes a $ 510.818.

Por su parte, las y los usuarios comprendidos en el Nivel 2 -de bajos ingresos- no afrontarán el aumento dispuesto, en tanto que impactará parcialmente en aquellos de Nivel 3 (ingresos medio) cuando superen el nivel de consumo subsidiado -determinado en torno al 70% del promedio entre umbrales mínimos y máximos de cada categoría y subzona tarifaria-.

“Los tres millones y medio de usuarios de bajos ingresos que han obtenido el subsidio por haberse anotado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no van a tener aumentos en el componente del valor del gas este año. La base de datos de la segmentación sigue abierta y aquellos hogares que no lo soliciten o que sean de ingresos altos recibirán un único aumento del 28,3%”, declaró la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.

Y agregó, con respecto a los comercios, que “las micro y pequeñas empresas que estén en el registro Mipyme continuarán siendo alcanzadas por los subsidios, mientras que las grandes empresas tendrán un aumento del 28,3%”, siempre sobre el componente en particular del precio del gas y no sobre el total de la tarifa.

¿Cómo seguirán los aumentos? Tras la aprobación de la suba del componente vinculado al precio del gas todavía se espera que el gobierno nacional defina y autorice los incrementos para los otros componentes como el transporte del gas a los centros de consumo y la distribución entre los hogares

Según detalló la agencia oficial Télam, respecto a la distribución, en una audiencia pública virtual desarrollada la semana pasada, el sector pidió una recomposición que promedia el 200% a aplicarse en febrero, para luego sumarse ajustes trimestrales, con un impacto en el valor final de las facturas de los usuarios residenciales a partir de febrero entre un 21% y el 77,5% en todo el país.

¿Sobre quiénes se aplicarán los aumentos que faltan definir? Según explicó la secretaria de Energía, sobre los tres niveles de la segmentación teniendo en cuenta que sobre el Nivel 2 (menores ingresos) sí impactarán tanto las subas del transporte y la distribución a diferencia de lo ocurrido con el aumento en el valor del gas autorizado este martes.