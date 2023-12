Juró el gabinete para el segundo mandato y Montenegro pidió “empujar juntos”

Los secretarios y secretarias que integrarán el gabinete en el segundo mandato del intendente Guillermo Montenegro al frente del gobierno municipal prestaron juramento este lunes a la mañana para quedar formalmente en funciones.

El acto de asunción del gabinete se llevó a cabo este lunes pasadas las 9 de la mañana en el predio de la Torre Tanque de Obras Sanitarias, encabezado por Montenegro, quien fue el encargado de tomarle juramento a los ocho funcionarios y funcionarias que cumplirán roles al frente de secretarías a partir de este lunes como parte del segundo mandato.

A partir de esa jura, ahora queda pendiente las designaciones de los subsecretarios, directores y otros cargos políticos teniendo en cuenta que todos formalizaron sus renuncias al cerrar el primer mandato para la renovación del gobierno.

Montenegro había confirmado el jueves a los integrantes del próximo gabinete, con cambios de roles de funcionarios, continuidades, concejales que volverán al Ejecutivo y también creación de nuevas secretarías como la de Participación Ciudadana y Descentralización, la disolución de la de Gobierno y la fusión entre la de Hacienda y la Subsecretaría de Legal y Técnica.

El primero en prestar juramento este lunes fue el nuevo secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, hasta ahora director de Defensa Civil, que ocupará el lugar que desde junio de 2022 tenía Martín Ferlauto.

A él le siguió un funcionario que ganó mucho poder dentro del gabinete como Mauro Martinelli, hasta ahora subsecretario de Legal y Técnica, y ahora secretario de Economía, Legal y Técnica.

Después llegó el turno de Gustavo Serebrinsky, quien quedó a cargo de la nueva Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización y que hasta ahora lideraba la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.

Tras él, se produjo la jura de Fernando Muro que deja su banca de concejal para volver al Ejecutivo a un cargo que ya ocupó en la primera parte de la gestión en la ahora en la renombrada Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada. Ese lugar hasta ahora lo ocupaba Adrián Consoli.

Los siguientes fueron dos funcionarios que se mantienen en sus cargos al igual que en todo el primer mandato: el primero Jorge González, a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

Y en segundo lugar Viviana Bernabei que seguirá comandando la la Secretaría de Salud.

Tras ello fue el turno de Vilma Baragiola que dejará su banca recién asumida en el Concejo para mantenerse como desde fines de 2021 al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Y por último juró un nuevo integrante en el gabinete y quien hasta ahora era uno de los tres defensores del pueblo: Fernando Rizzi como nuevo secretario de Educación en reemplazo de Sebastián Puglisi.

Además ya se conoce quiénes estarán el frente de cada uno de los cuatro entes municipales, aunque su asunción y jura no se produjo este lunes ya que se necesita el aval previo del Concejo Deliberante. Bernardo Martín y Mariano Bowden seguirán en sus puestos en Turismo y Cultura y Vialidad, respectivamente, y llegarán al de Servicios Urbanos Santiago Bonifatti tras dejar la Secretaría de Gobierno y al de Deportes Sebastián D’Andrea tras irse del Emsur.

Tras tomarle juramento, Montenegro les pidió a las y los funcionarios “estar cerca, escuchar, tomar buenas decisiones y ser humildes en la compresión de los problemas de los vecinos”. Y reafirmó como objetivo principal “siempre empujar juntos porque ese es el camino”.

“El cargo por el que han sido designados es de suma responsabilidad y eso no tiene que ver con un gobierno ni con el intendente sino con representar a los vecinos de la ciudad de Mar del Plata y de región, que es una de las más importantes de la Provincia y Argentina”, sumó en línea con el discurso de asunción dado este domingo en el Concejo Deliberante en el que empezó a introducir el concepto de “región Mar del Plata” en torno a la influencia y el impacto productivo de General Pueyrredon.

Allí ya le había enviado un mensaje de manera directa a su gabinete: pidió “cercanía, honestidad y escuchar” y dijo que será “implacable con los que no funcionen”: “Los que no estén a la altura y no cumplan con su función no formarán parte de mi equipo, se les pedirá la renuncia y seguiremos trabajando por nuestra región Mar del Plata”.