Kicillof contra Milei: “Es la estafa electoral más grande de la historia argentina”

El gobernador cerró en Mar del Plata el congreso de la Unión Obrera Metalúrgica con duras críticas contra el gobierno nacional: “La casta es la única que se está salvando”.

(Fotos: Qué digital)

El gobernador Axel Kicillof cerró este jueves en Mar del Plata el congreso nacional del gremio de metalúrgicos en medio de la fuerte crisis que atraviesa el país y apuntó de lleno contra el programa de ajuste del gobierno de Javier Milei: lo consideró como “la estafa electoral más grande de la historia argentina”, planteó que “la casta es la única que se está salvando” de las medidas regresivas y pidió “comprender autocríticamente” qué llevó al dirigente de ultraderecha al poder.

Kicillof fue recibido en el acto del cierre del congreso de la UOM en Mar del Plata -en el hotel “13 de Julio”- con cantos al grito de “Axel presidente” y “El que no salta votó a Milei”, y justamente su discurso se centró en cuestionar al gobierno nacional y su rumbo económico.

Su llegada a la ciudad se concretó después de inaugurar en Pirán, en el partido de Mar Chiquita, una ampliación de un centro de salud y de allí anunciar que la Provincia “se hará cargo” de al menos algunos proyectos de obra interrumpidos por el gobierno nacional. “Han paralizado mil obras y nos la están haciendo muy difícil”, sostuvo.

Frente a los metalúrgicos y sentado al lado del secretario general de la UOM, Abel Furlán, el gobernador planteó a modo de introducción que diversas “advertencias” sobre el modelo que encararía Milei ya se cumplieron y entre ellas mencionó “tarifazos, reducciones salariales y flexibilización laboral”.

“Todo eso que se dijo es lo que está ocurriendo y agravado”, afirmó y definió que a poco más de cuatro meses de la asunción de Milei se está ante “la estafa electoral más grande de la historia argentina”.

Y antes de cargar contra las distintas medidas que hacen al brutal paquete de ajuste, pidió “autocrítica” de su espacio y dijo “comprender” a “aquellos que enojados y decepcionados, seducidos por discursos novedosos y encandilados por gritos y engañados por el clima mediático, votaron al presidente pensando sinceramente que iba a facilitar una mejora en diferentes aspectos de la vida”.

“Eso lo comprendo y los tenemos que comprender autocríticamente, qué nos faltó hacer, qué nos faltó explicar, qué camino debíamos recorrer para que esto no volviera a ocurrir”, deslizó en medio de un presente sumamente atomizado que vive el peronismo. En la misma línea se había expresado antes Furlán al reconocer la existencia de “más votos de compañeros hacia Milei que de la propia clase alta”: “Es un error que hemos cometido nosotros”.

En ese marco, Kicillof volvió a apuntar contra el gobierno nacional al indicar que se atraviesa un “ajuste generalizado” pero remarcó que “la casta es la única que se está salvando“, en relación a la frase que utilizó a lo largo de su campaña electoral Milei respecto al sector que se vería afectado por sus medidas.

“El centro del programa que prometieron no se está cumpliendo”, insistió Kicillof y resumió: “Todo lo que vemos es una repetición de un programa de ajuste, neoliberal, más viejo no puede ser, más repetitivo no puede ser, y vemos que piden paciencia, que hablan del segundo semestre, de la luz al final del túnel o de que hay que transitar un desierto para llegar al paraíso. Ya lo conocemos, lo hemos vivido, no tiene nada de nuevo ni de original”.

EL PRESENTE METALÚRGICO Y LA CRISIS En la previa del acto de cierre con Kicillof en Mar del Plata, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alertó por el presente del sector como consecuencia de la crisis económica. En declaraciones a Radio Provincia resumió que “a lo largo y ancho del país ha desaparecido la demanda y eso significa que cada vez hay menos para producir” y que, por lo tanto, “empiezan a aparecer situaciones no deseadas como la baja de contratos, desaparición de horas extras y empleabilidad”. También alertó que en el sector ya se perdieron más de 8 mil puestos laborales. Asimismo, el dirigente afirmó que la Cámara Argentina del Acero” aún no resolvió su paritaria y el sector empresario debe entender que los salarios no pueden esperar más” por lo que entendió que “hay muchas situaciones complejas que están agarradas por un alfiler y, de no resolverse, el escenario para los próximos 30 días será muy complejo”.