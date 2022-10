Kicillof pidió incentivar el consumo en un encuentro empresarial en Mar del Plata

El gobernador participó del evento convocado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

(Foto: Prensa PBA)

El gobernador Axel Kicillof cerró este martes ante empresarios un “Encuentro Federal Pyme”, convocado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y realizado en Mar del Plata. En su discurso, reconoció la existencia de una senda de crecimiento que beneficia al sector empresarial y llamó a impulsar el consumo del mercado interno con un modelo de “crecimiento con inclusión”.

En su discurso ante representantes de pequeñas y medianas empresas en el Hotel Provincial y en sintonía con la exposición que realizó Alberto Fernández semanas atrás con el empresariado del Coloquio de IDEA, el mandatario provincial hizo énfasis en el crecimiento económico, afirmando que llegó al 11,4% en el “rebote” generado en la pospandemia. En ese sentido, llamó a los empresarios a ser parte de un “modelo de crecimiento con industria, con producción, con mercado interno y con inclusión“.

“Ha habido una recuperación, pero hay que darle un grado mayor de sostenibilidad”, dijo al respecto y subrayó la importancia de fortalecer los niveles de consumo para sostener esa tendencia ascendente. “Si no tenemos un mercado interno vigoroso, si no hay demanda ni consumo, nuestras pymes sufren. Lo mismo pasa si los saldos disponibles de la liquidez bancaria se usan para la especulación y no redundan en un incremento del crédito productivo”, agregó y destacó las líneas de financiamiento del Banco Provincia.

Por su parte, el presidente de CAME, Alfredo González, coincidió con el gobernador en la necesidad de “generar una espiral de mayor consumo para que las empresas crezcan” y destacó la alta participación del nivel de producción de pequeñas y medianas empresas que concentra la Provincia y que, aseguró, “proporciona, en valor absoluto, la mayor cantidad de puestos de trabajo”.

Entre los organizadores estuvo la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata y su presidente, Blas Taladrid, se refirió a la expansión petrolera al momento de tomar la palabra: llamó a “aprovechar la oportunidad que nos brinda a Mar del Plata la exploración offshore para generar trabajo y mejorar así la calidad de vida de la comunidad”, y también a fortalecer la conectividad aérea, marítima y ferroviaria con fines turísticos y productivos.

Además, Taladrid sostuvo que “los dirigentes empresarios debemos tener una actitud proactiva que nos obligue día a día a pensar cómo potenciar tanto a las empresas individualmente como al sector en su conjunto”, y agregó: “Tenemos el compromiso de impulsar la creación de nuevas empresas, que sean perdurables y generen valor y riqueza para la sociedad, mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad”.

En cierre del evento, del que participaron alrededor de 300 empresarios pymes, estuvieron también presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y vicepresidente 1° de CAME, Alberto Kahale y el secretario general de CAME, Ricardo Diab.

CAME agrupa a más de 600 mil pequeñas y medianas empresas que -estiman- generan alrededor 4.200.000 puestos de empleo y, además, representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la industria, parques industriales, comercios, servicios, turismo, economías regionales, construcción, jóvenes y mujeres empresarias de todo el país.