Los mensajes de Alberto Fernández y Montenegro tras la consagración de Argentina

El primer mandatario y el intendente, además de otras autoridades políticas, felicitaron a la Selección Argentina tras quedarse con la Copa del Mundo.

La Selección Argentina se consagró campeona ante Francia en una histórica final de la Copa del Mundo Qatar 2022 y las principales figuras políticas del país y de Mar del Plata no se quisieron quedar afuera de los festejos: cómo celebraron Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Guillermo Montenegro el resultado del encuentro de este domingo en el estadio Lusail.

Más allá de las especulaciones, el primer mandatario argentino no asistió a ningún partido ni a la final de la Copa del Mundo, algo que sí realizó Emmanuel Macron, presidente de Francia.

En la previa, el presidente Fernández había intercambiado mensajes con su par francés a través de Twitter. Lo hicieron a partir de un mensaje de aliento que les mandó del presidente de Brasil, Lula Da Silva: “Estimado, uno de nosotros tendrá más suerte… Veremos cuál el domingo”, había escrito el francés, ante lo cual Alberto respondió: “Te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo”.

Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro. pic.twitter.com/xm3Ygm1ncI — Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2022

Una vez consumado el resultado, Alberto Fernández, que cada vez que puede no deja de demostrar su espíritu futbolero, escribió en sus redes sociales: “Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro”. En otro mensaje, expresó: “Siempre juntos, siempre unidos. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO. No hay más palabras. GRACIAS”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, también hizo su publicación en redes sociales tras la consagración de la Selección, con una foto de Liones Messi: “Gracias infinitas capitán… a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano ‘andá pa’allá bobo’, con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas.Ah… ¡casi me olvidaba! Muchas gracias también por traer a la Patria la tercera copa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Kirchner (@cristinafkirchner)

El gobernador bonaerense Axel Kicillof compartió un video festejando con su familia con el mensaje: “Argentina campeón mundial”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Axel Kicillof (@kicillofok)

Por su parte, Guillermo Montenegro siguió el Mundial desde Mar del Plata, e incluso asistió a uno de los primeros encuentros del “fan fest” que se montó en la zona de Las Toscas. El intendente tampoco se quiso quedar afuera de los mensajes para la Scaloneta: “Vamos Argentina, vamos Mar del Plata. ¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!”, escribió a través de cuenta de Twittter.

🇦🇷🏆 Vamos Argentina, vamos Mar del Plata. ¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! pic.twitter.com/YqRC7KGxTx — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 18, 2022