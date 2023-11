Los resultados del balotaje se conocerán a partir de las 21

Así lo informaron desde la Dirección Nacional Electoral con respecto a los resultados del escrutinio provisorio.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este domingo 19 de noviembre será el balotaje 2023 en la que se definirá quién será el próximo presidente de la Nación, y desde la Dirección Nacional Electoral confirmaron que los resultados del escrutinio provisorio se empezarán a conocer a partir de las 21.

Finalizada la campaña, este domingo los candidatos presidenciales de Unión por la Patria (Sergio Massa) y de La Libertad Avanza (Javier Milei) vuelven a enfrentarse en las urnas y una de las principales inquietudes que surge tiene que ver con la publicación de los resultados del balotaje.

En ese sentido, la Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmó, tal como establece la Justicia Electoral, que los resultados ya consolidados y representativos de la contienda estarán a partir de las 21. Es que, según la normativa, los resultados solo pueden ser informados tres horas después de cerrados los comicios.

El escrutinio provisorio se realiza el mismo día de la elección a partir de los resultados informados por cada presidente de mesa a través de un telegrama. El documento, contiene todos los detalles de los votos contados en cada mesa y lleva la firma de las y los fiscales de las agrupaciones políticas que intervinieron.

El telegrama se entrega al personal del Correo Argentino para transmitir a la Justicia Electoral y a la Dirección Nacional Electoral para difundir los resultados preliminares del balotaje.

Cabe resaltar que los resultados no cubren el total de mesas debido a que suele haber una pequeña porción de telegramas que no llegan a ser enviados por errores de confección o falta de datos. Además, el escrutinio provisorio no tiene validez legal y no sirve para proclamar a los representantes electos. Su función es informar a la ciudadanía.

Por su parte, el escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia Nacional Electoral, comienza 48 después de finalizadas las elecciones. En este caso, se realiza a partir de las actas de escrutinio de cada mesa y se obtienen los resultados de todas las mesas habilitadas.

El plazo de finalización del escrutinio definitivo, en este caso de una elección presidencial, tiene un plazo límite de diez días corridos. Tras obtener los resultados definitivos, se distribuyen los cargos en juego.

Además de analizar mesa por mesa de cada distrito, en este proceso se verifica que las actas no hayan sido adulteradas, que no tengan defectos, que estén acompañadas por los documentos correspondientes, que el número de quienes votaron coincida con el número de sobres enviados por las autoridades de mesa y se verifica si los votos recurridos o impugnados son válidos o no.