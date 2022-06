Montenegro participó de la apertura de la Semana Social 2022

El intendente brindó un discurso en el inicio del evento que volvió a la presencialidad en Mar del Plata, organizado por la Pastoral Social.

(Foto: Prensa MGP)

El intendente Guillermo Montenegro fue parte de la apertura de la Semana Social 2022 organizada por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y que este año volvió a la presencialidad en Mar del Plata. Su discurso, centrado en el “cuidado de la Casa común” y el desempleo tras conocerse el 5,8% del primer trimestre.

La Semana Social, que se realiza todos los años pero que desde la irrupción de la pandemia se vio alterada, volvió a la presencialidad desde este viernes y hasta el domingo con actividades en el Hotel Intersur 13 de Julio, donde con el lema “Integración y Trabajo para una patria de Hermanos”, también fueron parte funcionarios provinciales y nacionales como la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

En su discurso en la apertura, Montenegro hizo foco en el “cuidado de la Casa común“, es decir, del ambiente al tratarse uno de los temas que se debatirán a lo largo de las jornadas. “Cuidar la casa común es fundamental porque es la que tenemos y la que vamos a tener siempre. No nos podemos mudar”, añadió.

El otro de los focos de su discurso estuvo en los índices de desocupación que, si bien mostraron una mejora en términos numéricos, no dejan de ser uno de los distintos conflictos sociales que atraviesan a la realidad marplatense.

“Sabemos que en nuestra ciudad, por ejemplo, la falta de trabajo es uno de los principales problemas”, planteó y afirmó que si bien el Indec dio a conocer un número “históricamente” bajo, “yo no descanso”, aseguró.

Al respecto, continuó: “Todos los días me cruzo con marplatenses y batanenses que o no tienen trabajo o necesitan otro, o quieren cambiarlo. Porque hoy lo que no deja dormir a muchos es no llegar a fin de mes“.

En ese punto también habló de un “crecimiento sostenible”: “El trabajo genuino es la mejor forma de integrar a los que menos tienen. Tengamos claro que esto no puede ser a cualquier costo. Volvamos: debemos cuidar la casa común, y por eso estamos hablando de desarrollo sustentable y sostenible“, añadió en el cierre.

Luego del panel de este viernes centrado en “Crecimiento con inclusión“, este sábado la Semana Social 2022 continuará con un panel de discusión sobre la “Redistribución de la riqueza”, con mesas sobre “Igualdad e Integración”, “La dignidad del Trabajo” y “Agricultura familiar, y vuelta al campo”. El tercer y último tema de debate central el domingo será “Del paradigma del subsidio al paradigma del trabajo”.