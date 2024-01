Montenegro se mostró con Petri en la zarpada de un patrullero de control marítimo

El acto se llevó a cabo en la Base Naval mientras se mantiene el conflicto entre la industria pesquera y el gobierno nacional.

(Foto: @gmontenegro_ok)

Mientras sigue la polémica en torno a la ley “ómnibus” entre la industria de la pesca y el gobierno nacional, el intendente Guillermo Montenegro se mostró este lunes con el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien encabezó la zarpada desde la Base Naval de Mar del Plata de un buque patrullero para el control marítimo. El jefe comunal además afirmó que sigue “buscando una solución” en torno al proyecto de ley impulsado por Javier Milei que se encuentra en pleno debate en el Congreso nacional.

El acto se llevó a cabo este lunes la mañana en la Base Naval de Mar del Plata y contó con la presencia de Petri y Montenegro, quien fue el encargado de comunicar públicamente la actividad, teniendo en cuenta que hasta ese momento no existía información oficial brindada desde el Ministerio de Defensa de la Nación.

“Participé de la zarpada del buque que estará a cargo de vigilar la milla 200, Zona Económica Exclusiva, y así evitar que embarcaciones extranjeras pesquen de forma ilegal en el territorio que es de todos los argentinos”, publicó Montenegro en sus redes sociales.

Más tarde desde el Ministerio de Defensa precisaron que la nueva operación para “fortalecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos” estará a cargo del patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” destinado a “controlar la ubicación de los pesqueros de bandera extranjera que se posicionan en la milla 201 para evitar que esos buques operen sin permiso dentro del espacio marítimo argentino”.

Como antecedente en noviembre el Ministerio de Defensa había informado que el patrullero Oceánico ARA “Piedrabuena” de la Armada había iniciado una nueva operación en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) bajo las órdenes del Comando Conjunto Marítimo (CCM), dependiente del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. En ese momento se detalló que la tarea central era el monitoreo de la milla 201 adyacente a la ZEE para “disuadir a buques no autorizados y monitorear la actividad con el objetivo de evitar que los mismos infrinjan las leyes y resoluciones nacionales”.

“Si queremos ser efectivos y eficientes en el control y vigilancia de la milla 200 tenemos que cambiar la forma de patrullaje en esta tarea conjunta que hace la Armada con la Prefectura, pero para garantizar que ningún buque de bandera extranjera sin permiso cruce la milla 200 y en definitiva comprometa nuestros recursos naturales”, declaró Petri. Y afirmó que para eso “no solamente hay que modificar las derrotas sino que hay que sancionar un nuevo marco regulatorio y sancionatorio”.

La actividad encabezada en conjunto entre Petri y Montenegro se produjo mientras sigue la polémica abierta sobre los artículos de la ley “ómnibus” que implementan una reforma del Régimen Federal de Pesca con cambios que despertaron un fuerte malestar y alerta entre empresarios, gremios y diversos representantes del sector pesquero local y nacional.

Mientras el debate ya se inició en el Congreso de la Nación y se esperan definiciones en torno a cambios prometidos por el gobierno de Milei, Montenegro en su mensaje dijo seguir trabajando junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para “buscar una solución junto al gobierno nacional para que los desembarcos sigan siendo en puertos nacionales y sigamos cuidando el laburo de Mar del Plata”.

“Siempre me van a encontrar del mismo lado: abierto al diálogo y la escucha, porque tengo muy claro que la agenda la marca la gente y no la política, y es por esto que no puedo hacer oídos sordos ante el pedido que hicieron los laburantes del sector pesquero y toda la industria”, planteó en su mensaje.

Entre las desregulaciones que plantea el proyecto original de la ley “ómnibus” se encuentra que las cuotas de capturas de recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva -es decir, las primeras 200 millas náuticas- se liciten de manera internacional y que, además, los buques puedan descargar capturas nacionales en puertos foráneos y que deje de regularse la nacionalidad de los trabajadores a bordo.