Parque Industrial y barrios privados: cruces entre oficialismo y oposición

El oficialismo remarca que se trata de un proyecto articulado con Provincia y rechazan que “coarte la posibilidad de crecimiento del Parque Industrial”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los idas y vueltas en torno al proyecto de ordenanza que plantea la posibilidad de delimitar zonas complementarias en las que será posible admitir -entre otros usos- la instalación de barrios privados, continuaron este lunes en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, con cruces y “chicanas” entre los bloques mayoritarios. En respuesta a la oposición, desde el oficialismo sostienen que se trata de una normativa que “no coarta la posibilidad de crecimiento del Parque Industrial”.

La semana pasada desde el bloque de Unión por la Patria decidieron advertir públicamente que el proyecto de modificación de usos del Código de Ordenamiento Territorial que permitiría la radicación de barrios privados en distintos ejes de zonas periurbanas y en alrededores de las rutas de acceso a la ciudad, limitaría las posibilidades de crecimiento del Parque Industrial General Savio, ubicado sobre la Ruta 88.

En esa tónica se desarrolló el debate del expediente en la comisión de Legislación de este lunes, donde la oposición tiene mayoría y dispuso que el proyecto quede en comisión a la espera de que el gobierno plantee modificaciones a los despachos en tratamiento para evitar superposiciones de usos de suelo como los que podrían darse en alrededores de la Ruta 88.

En el marco del debate, el oficialismo hizo énfasis en que se trata de un proyecto de modificaciones que ya cuenta “con el aval” del gobierno de la Provincia y que más que apuntar a un proyecto en particular, busca actualizar el marco normativo general. Al respecto de ese aval provincial, el concejal del PRO, Agustín Neme, dijo no comprender la negativa de permitir su avance por parte de Unión por la Patria.

En sintonía, Daniel Núñez, del radicalismo, planteó que la redacción del mismo gira en torno a la adecuación de la Ordenanza N°25117 a la ley provincial en cuanto a la “admisión de barrios cerrados en áreas urbanas, complementarias y rurales”.

De la misma manera, indicó que las modificaciones no solo plantean la posibilidad de construcción de barrios cerrados sino, por ejemplo, “parques logísticos, predios sindicales, varios que están esperando autorización y que por la ordenanza que existe lamentablemente no están teniendo la autorización necesaria ni del Municipio ni de la Provincia”.

Fue en ese marco que, al preverse que el proyecto no iba a avanzar por no contar con los votos necesarios, comenzó un ida y vuelta entre los bloques donde el oficialismo acusó a Unión por la Patria de oponerse por publicidad electoral e incluso Núñez los acusó de ser “una máquina de impedir”. La oposición, en tanto, acusó al gobierno de no gestionar con una planificación adecuada.

EL EJE EN EL PARQUE INDUSTRIAL

En su respuesta, desde el bloque de Unión por la Patria, la edil Marina Santoro planteó que las principales modificaciones que esperan tienen que ver con los usos del suelo en los alrededores del Parque Industrial.

Santoro planteó que el proyecto en su redacción actual “no es compatible la planificación industrial y residencial“, y dijo que hay una superposición. Además, remarcó que su bloque está a favor de hacer barrios privados pero planteó que se busquen otros espacios, y apuntó al oficialismo de contradecirse al impulsar la ampliación del Parque y en paralelo impulsar este marco normativo.

En respuesta, Neme remarcó que el gobierno de Guillermo Montenegro “viene gestionando para la ampliación el parque industrial” y adelantó: “Ya estamos trabajando para ir por un nuevo parque industrial“.

A su vez, Núñez planteó que las posibilidades de expandirse hacia los predios lindantes “requeriría una expropiación de tierras” y consideró que “no necesariamente tiene que crecer hacia zonas linderas”: es decir, dejó abierta la posibilidad de crear nuevos predios industriales pero en otros espacios.