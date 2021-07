Restricciones: el gobierno nacional modifica parámetros y habilita nuevas actividades

A través de una resolución, amplió los parámetros del semáforo epidemiológico. Para algunos distritos en “alto riesgo” habilita a casinos, gimnasios y clubes. Ahora resta la definición provincial.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno nacional emitió este miércoles una decisión administrativa por medio de la cual dispuso ampliar los parámetros que regulan el semáforo epidemiológico que define en qué estado se encuentra cada distrito en el marco de la pandemia del coronavirus y dispuso la habilitación de nuevas actividades en lugares que se encuentren en “alto riesgo” -como Mar del Plata- y presenten una razón de casos menor a 1,2, entre las que aparece el funcionamiento de los casinos, gimnasios y clubes en espacios cerrados con aforo. De todas maneras, para su aplicación concreta, aún resta la adhesión formal del gobierno provincial a través de su sistema de fases.

La resolución 723/2021 emitida por la Jefatura de Gabinete de la Nación fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y, concretamente, introduce modificaciones en algunos de los artículos del decreto 287/21 que se encuentra vigente desde el 1° de mayo y que fue prorrogado sucesivamente desde entonces, como último plazo estipulado hasta el 6 de agosto.

La decisión administrativa contiene dos puntos centrales. Por un lado, amplía los parámetros sanitarios que delimitan en qué estado (bajo, medio o alto riesgo sanitario) del semáforo epidemiológico se encuentra cada distrito y, por otro lado, exceptúa nuevas actividades en los lugares considerados como de “alto riesgo epidemiológico y sanitario” que presenten una razón de casos (el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados) menor a 1,2.

Esas nuevas actividades que se habilitan son: desarrollo de reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas, desarrollo de reuniones sociales en espacios públicos de hasta 50 personas, práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados con un aforo 50%, actividades de casinos y bingos con un aforo del 50%, la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados con un aforo del 50% y el funcionamiento de clubes y gimnasios también con aforo del 50%.

Además, en sintonía con la medida anunciada por la Provincia de Buenos Aires para sumar aforo con personas vacunadas, amplía los aforos de cines, teatros, clubes, centros culturales y otros establecimientos afines al 50% al igual que de los locales gastronómicos (restaurantes, bares) con tope horario de funcionamiento hasta las 0.

Tras conocerse esta resolución del gobierno nacional, ahora se espera que en los próximos días la Provincia adecúe estas nuevas medidas a su sistema de fases que, hasta ahora, replica de manera idéntica las disposiciones nacionales. Así, hasta el momento Mar del Plata permanece en el estado de “alto riesgo epidemiológico” que equivale a integrar la fase 3 del sistema provincial.

La resolución nacional también establece que cada provincia podrá autorizar la realización de viajes en grupos de hasta diez personas para actividades recreativas, sociales y comerciales, que hasta ahora estaban prohibidos.

De todas maneras, impone el cumplimiento de algunas condiciones como que esos viajes tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en situación de alarma epidemiológica -actualmente en el país no hay ninguna en ese estado-, que se originen y finalicen en terminales de ómnibus debidamente habilitadas o en lugares en los que se realice control de temperatura y encuesta de síntomas, que no se trate de viajes de egresados y egresadas y jubilados y jubiladas, que no incluyan pasajeros o pasajeras que hayan estado en el exterior durante los últimos 14 días o sean convivientes de quien revista tal condición y que los pasajeros o las pasajeras no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de covid-19 durante los 14 días previos al viaje.

CAMBIOS EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

Otro de los puntos centrales de la decisión administrativa es la modificación y ampliación de los parámetros sanitarios que ubican a cada distrito en el semáforo epidemiológico. En ese sentido, y con estos nuevos parámetros, ahora se espera la actualización del listado de distritos por parte del Ministerio de Salud de la Nación y, también, del gobierno provincial en torno a la ubicación en cada fase.

