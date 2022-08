Suben a $20 mil las asignaciones familiares para trabajadores de menores ingresos

La medida fue anunciada por el gobierno nacional y alcanzará a 1,1 millones de personas asalariadas que tienen ingresos hasta $131 mil.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio de la fuerte crisis y del programa de ajuste implementado, el gobierno nacional anunció este martes un aumento en las asignaciones familiares que cobran trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta $131 mil: durante septiembre, octubre y noviembre pasarán de recibir de $10 mil a $20 mil por hija e hijo.

El anuncio fue realizado este martes en un acto realizado en una fábrica de Escobar y que estuvo encabezado por la directora ejecutiva de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

De acuerdo a lo detallado desde Anses, la medida comprende un aumento de alrededor de $10 mil durante septiembre, octubre y noviembre para las asignaciones familiares de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia con ingresos familiares de hasta $131 mil por lo que más de 1,1 millón de empleados y empleadas pasarán de percibir $10.126 a $20 mil por hija e hijo y la suba repercutirá en 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes.

Durante el acto, y al realizar el anuncio, Raverta dijo que “no es posible pensar en trabajadores que no llegan a fin de mes” y, en medio de la escalada inflacionaria y la fuerte crisis planteó que se trata de una medida “para que la familias de los trabajadores con hijos de menores ingresos puedan vivir un poquito mejor y no haya ningún trabajador con hijo debajo de la línea de pobreza”, fijada en julio por el Indec en $111 mil para una familia de cuatro integrantes.

Por su parte, Massa también afirmó que el gobierno busca que “ningún trabajador argentino esté por debajo de la linea de pobreza” y declaró: “No pueden ser ellos los que paguen en el supermercado lo que perdieron por problemas que son globales pero también por malas decisiones económicas de nuestra parte”.