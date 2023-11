Tras las críticas, La Libertad Avanza salió a despegarse del apoyo a Pampillón

Los dirigentes marplatenses de la fuerza de Javier Milei dijeron “repudiar enérgicamente todo apoyo o reivindicación a Carlos Pampillón”.

(Foto: archivo / Qué digital)

A pocos días del balotaje presidencial el partido La Libertad Avanza de Javier Milei volvió a quedar envuelto en un escándalo después de que una de sus diputadas electas celebrara un llamado a una insubordinación militar realizado por Carlos Pampillón, dirigente de ultraderecha procesado por liderar una banda neonazi en Mar del Plata. Tras las fuertes críticas, los dirigentes marplatenses del partido salieron a despegarse del apoyo brindado.

Todo comenzó este lunes cuando la diputada nacional electa Lilia Lemoine celebraró a través de sus redes sociales un llamado de insubordinación de las fuerzas armadas que hizo el dirigente de ultraderecha marplatense Carlos Pampillón, procesado por encabezar una organización neonazi y quien años atrás protagonizó ataques de odio y discriminatorios en el monumento Memoria, Verdad y Justicia de la Base Naval y el Centro de Residentes Bolivianos.

“Mensaje de un Patriota. Basta de mordaza ideológica”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales la diputada electa por la provincia de Buenos Aires del espacio de Javier Milei.

A partir de esa publicación las críticas se sucedieron desde diversos sectores y este martes desde La Libertad Avanza Mar del Plata salieron a despegarse de ese apoyo.

“Repudiamos enérgicamente todo apoyo o reivindicación a Carlos Pampillón, referente de una banda neonazi de Mar del Plata, que fue llevado a la Justicia por la DAIA por acciones de odio en 2018, y es parte de una Argentina del odio que no queremos”, afirmaron en un comunicado.

Ese repudio fue firmado por las y los dirigentes marplatenses del espacio Juliana Santillan (diputada nacional electa por la Provincia), Alejandro Carrancio y Gastón Abonjo (diputados provinciales electos por la Quinta sección) y Emiliano Recalt y María Cecilia Martinez (concejales electos).

El mensaje de Pampillón celebrado por Lemoine hizo referencia a una decisión del Ejército Argentino de iniciar “actuaciones administrativas” contra el capitán retirado Iván Volante, quien reivindicó los secuestros y desapariciones de las fuerzas armadas y grupos de tareas a través de un vídeo donde filma un Falcon verde en directa referencia a los utilizados por el terrorismo de estado.

En su video, entre diversos insultos contra Rossi, Pampillón llamó a integrantes de las fuerzas armadas en actividad a “desautorizar” al Jefe del Estado Mayo Conjunto, Juan Martín Paleo, a quien calificó por la definición contra Volante como un “terrorista y montonero”. También llamó a “salir a respaldarlo y poner el cuerpo si es necesario y hacer un boicot”.

Tras una catarata de repudios y críticas acumuladas a lo largo de este lunes, Lemoine salió a pedir disculpas, pero no por la gravedad del mensaje expresado por Pampillón que apoyó sino que únicamente centrado en el dirigente de ultraderecha que está procesado por liderar una banda neonazi. “Grave error mio. No es ningún patriota. Ya ví quien es. Pido disculpas; estoy expuesta a tanta gente y a tanta información, soy tan accesible que me entran las balas”, publicó en sus redes sociales.