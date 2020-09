Un nuevo pedido para que Incluir Salud garantice las prestaciones en Mar del Plata

Desde la UCR local solicitaron a través de un proyecto de comunicación que el gobierno nacional y provincial “adopten las medidas necesarias” para regularizar las prestaciones.

(Foto: Incluir Salud)

La “crisis histórica” del Programa Federal Incluir Salud, también en Mar del Plata, no pasa desapercibida en medio de la pandemia de coronavirus y esta semana se sumó un nuevo pedido para que la prestataria estatal regularice la atención a sus miles de beneficiarios.

El nuevo pedido lo impulsaron desde el Concejo Deliberante, puntualmente la concejala de la Unión Cívica Radical, Marianela Romero, quien espera que desde el Cuerpo se le pida a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y a su par de la Provincia que adopten las medidas necesarias para garantizar las prestaciones en medio de las constantes denuncias por faltas de respuestas y graves demoras.

El ex Programa Nacional ProFe, encargado de garantizar cobertura médica a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC) que no tengan obra social, sigue acarreando problemas a pesar del cambio de gestión, y los incumplimientos con los prestadores se reiteran.

En ese sentido, Romero señala que “los beneficiarios del programa han realizado infinidad de reclamos a las autoridades encargadas de la ejecución del mismo, sin obtener respuesta ni solución alguna”.

A esos incumplimientos, por ejemplo en la entrega de medicamentos para tratamientos de salud mental o alimentos especiales, se suma que la propia Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon solicitó una medida cautelar al Juzgado de Familia N° 5 que fue dictada y, según denuncian, no se cumple.

Cabe recordar que, además, según un relevamiento de la Defensoría, hay unos 9.100 beneficiarios del Programa Incluir Salud en Mar del Plata a quienes se les cortó en los últimos meses la provisión de medicación y al menos 135 de ellos se presentaron ante el organismo local.

Ante este contexto de incertidumbre, Romero sostuvo que la situación “supone una grave violación a la salud, derecho humano fundamental de todas las personas afectadas” y pidió que el Concejo Deliberante solicite medidas necesarias para regularizarla a los ministerios de Salud nacionales y provinciales.