Variantes del coronavirus: brindan más detalles de la situación de Mar del Plata

La secretaria de Salud aclaró que las personas contagiadas con la variante de Manaos y la británica estaban aisladas en Capital Federal e indicó que se esperan estudios de una familia llegada desde Miami.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que se confirmara que dos marplatenses dieron positivo en las variantes del coronavirus originadas en Manaos y en el Reino Unido, la secretaria de Salud del Municipio, Viviana Bernabei, aclaró que ambas personas no habían llegado a Mar del Plata y dio a conocer que se esperan los estudios de una familia que llegó desde el exterior y dio positivo en covid-19.

Este lunes trascendió la información del Ministerio de Salud de la Provincia que indicaba que una persona oriunda de Mar del Plata había dado positivo en la denominada “cepa británica” y otra en la de Manaos, en el marco de la vigilancia epidemiológica que se está realizando a nivel nacional por parte del Proyecto PAÍS para la detección de la circulación de “variantes hipercontagiosas” del virus.

Este martes, Bernabei brindó más información al respecto luego de haber sido notificados por las autoridades sanitarias nacionales de lo sucedido: “Fueron testeadas en el centro médico de Ezeiza en su ingreso al país. Ahí fue donde los diagnosticaron como covid positivo y las muestras se transfirieron al proyecto de identificación genómica “PAIS”. Ahí una de ellas dio positivo para la cepa de manaos y otra dio positivo con la cepa británica”, describió.

La funcionaria, además, se encargó de aclarar que ambas personas no circularon por Mar del Plata estando infectadas, sino que fueron aisladas tras su ingreso al país en hoteles de Capital Federal. “Una de las personas aún permanece en Buenos Aires y no ha vuelto a la ciudad”, sumó.

En ese sentido y aunque sin aclarar dónde se encuentran puntualmente, indicó que actualmente hay una familia marplatense en estudio que llegó desde Miami y que al ser testeada dieron covid-19. “Están aisladas y son las que hay en estudio”, adelantó.

De todas maneras, la duda sobre si hay circulación de las variante en Mar del Plata se extiende más allá de los casos importados y la funcionaria no descarta esa posibilidad: “Venimos con una curva de ascenso de contagios post Semana Santa. Evidentemente si estas cepas ya estaban circulando en CABA y en AMBA para esa fecha, nada haría presumir de que no estuvieran en alguna de las personas que han sido covid positivo en la ciudad”, dijo, aunque aclaró que aún no se encuentra mayor evidencia al respecto.

Frente a esta situación y ante un nivel de contagios “similar” a lo registrado en enero, Bernabei sostuvo “que hay que prestarle mucha atención y no relajarse en absoluto” y que se deben aumentar los cuidados para “no seguir agregándole más presión de la que ya tiene el sistema sanitario”.

Al respecto, indicó que la dotación de camas de la ciudad según el sistema integrado de gestión de camas de la Provincia es de 200 unidades de cuidados intensivos, número que incluye al sector público y privado. “De esas camas hay entre un 65 y un 70% ocupacional y de ese porcentaje la mitad corresponde a pacientes con covid-19 y la mitad a otras patologías”, señaló.

Según el último parte de la Secretaría de Salud, hasta este lunes había en Mar del Plata 135 unidades de terapia intensiva en uso, 63 utilizadas por pacientes con distintas patologías y 72 por personas con coronavirus, de las cuales 45 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.