Anunciaron el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina

(Foto: archivo / Qué digital)

El Fondo de Inversión Ruso (RDIF) anunció este martes a través de sus redes sociales que un laboratorio de Argentina ya trabaja en la producción de vacunas Sputnik V: se trata del Laboratorio Richmond, el cual además se convirtió en el primero de América Latina en elaborarla. De acuerdo a lo informado, está previsto que la producción a gran escala en el país comience en junio.

Según informaron desde el RDIF, el primer lote de producción, de alrededor de 21 mil dosis, será enviado al Instituto Gamaleya para ser sometido a un control de calidad. Por otro lado, adelantaron que prevén iniciar con la producción masiva de la Sputnik V en el Laboratorio Richmond en junio.

Desde el Fondo de Inversión Ruso remarcaron el trabajo en conjunto realizado a partir de la transferencia de tecnología para Laboratorios Richmond y puntualizaron que la vacuna producida en Argentina “podrá luego se exportada a otros países de América Central y América Latina”.

“Laboratorios Richmond se enorgullece del apoyo de RDIF y del hecho de que la Fundación recurra a nuestra base científica y tecnológica para producir la vacuna Sputnik V en Argentina. Nuestra empresa hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina”, expresó el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras.

Por su parte, el director ejecutivo del RDIF, Kirill Dmitriev, expuso: “Argentina fue la primera en América Latina en aprobar el uso de la vacuna Sputnik V y comenzó a vacunar a la población con el fármaco ruso. Hoy nos complace anunciar que Argentina también se ha convertido en el primer estado de la región en iniciar la producción de Sputnik V gracias a la asociación entre RDIF y Laboratorios Richmond”.

En febrero pasado el laboratorio Richmond había informado la firma de un memorándum de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en el país.

Desde el Fondo de Inversión Ruso detallaron que actualmente la vacuna Sputnik V está registrada en 60 países, con una población total de 3 mil millones de personas. La efectividad de la vacuna fue del 97,6%, según el resultado del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes del fármaco, en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021