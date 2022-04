Banco Provincia lanzó préstamos personales de hasta $5 millones con tasa fija

En el marco del Bicentenario, la entidad lanzó una nueva línea de préstamos personales que se podrá tramitar de manera online.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como parte de la celebración del bicentenario del Banco Provincia, la entidad bancaria anunció una nueva línea de préstamos personales que otorgará hasta 5 millones de pesos con tasa fija y la cuota más baja del mercado, según aseguraron. El trámite se podrá gestionar íntegramente de manera digital. Los detalles.

El Banco Provincia lanzó los “préstamos personales del bicentenario”, una nueva línea de créditos con tasa fija y cuota baja en el mercado. Los préstamos serán de hasta 5 millones de pesos y se podrán gestionar íntegramente de forma online, según detallaron desde la entidad que recientemente anunció la continuación de los descuentos de hasta un 40% con la billetera virtual de Cuenta DNI en abril.

Según anunciaron desde el Banco Provincia, se trata de la cuota “más baja del sistema financiero argentino” ya que cada 100 mil pesos se pagará una cuota desde $4.697. La línea tendrá un plazo de hasta seis años (72 meses) y un monto máximo de 5 millones de pesos por préstamo. En tanto que se podrá gestionar a través de la “banca internet provincia” sin necesidad de ir presencialmente a una sucursal.

En el marco del lanzamiento de los préstamos, el Banco Provincia elaboró una serie de recomendaciones para aquellas personas interesadas solicitarlo.

Como primera medida, recomiendan tener en cuenta el costo financiero total que incluye comisiones, gastos, impuestos y seguros, entre otros ítems, y no solo el valor de la tasa de interés. También se debe ajustar el plazo del préstamo a la capacidad de pago y no solo al valor mensual de la cuota, y así desde el banco recomiendan “estirar el plazo” para que la cuota no condicione la economía familiar o de la persona.

Respecto a los montos, aconsejan “no pedir más dinero que el necesario” para no tener que afrontar un costo innecesario después. También se puede realizar una simulación de cuota (en la página de la entidad bancaria) para así definir el monto y el plazo adecuado y tener una previsión de cuánto es lo que se va a pagar.

Por último, recuerdan que existe la “posibilidad de revocar” la aceptación del préstamo dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva del mismo además de la alternativa de cancelar la deuda sin costo, si pasó al menos una cuarta parte del plazo original de la financiación o 180 días corridos desde el otorgamiento.