Colegios privados: “Los jardines maternales se han quedado sin matrícula”

Desde el gremio que nuclea a docentes privados hicieron un repaso de la situación que se presenta en la instituciones de la ciudad, con múltiples realidades ante la crisis por la pandemia.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El avance de la pandemia del coronavirus y la crisis económica derivó en que en los colegios privados se registraran deudas o demoras en los pagos de las cuotas y que en muchos casos disminuyera la matrícula. En este marco, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) realizan un seguimiento con instituciones particulares para el cumplimiento del pago de los salarios a los trabajadores y trabajadoras. Y a su vez vuelven a alertar que el nivel más complicado es el de los jardines maternales, que se “han quedado sin matrícula”.

Luego de que las autoridades del Colegio San Andrés del Mar -con jardín de infantes y escuela primaria- anunciaran esta semana el cierre de la institución, se encendió el estado de alarma sobre la situación que atraviesan los establecimientos educativos privados dada la crisis que se presentó a raíz de la pandemia. En este sentido desde Sadop puntualizaron que en ese caso trató de una “decisión arbitraria” y repararon en que la mayoría de las instituciones en Mar del Plata reciben los aportes del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para cumplir con el pago de los salarios de las y los trabajadores.

“En varias instituciones estamos haciendo un seguimiento mes a mes con audiencias en el Ministerio de Trabajo para ver cómo van abonando los salarios”, explicó en diálogo con Qué digital el secretario adjunto de Sadop Mar del Plata, Bruno Román, al ahondar sobre la situación actual de los establecimientos que tuvieron conflictos laborales durante el año.

En este sentido, el secretario aseguró que en la gran mayoría de las instituciones educativas privadas “no hubo situaciones complejas en el pago de sueldos”, principalmente aquellas escuelas que son subvencionadas y reciben los programas de asistencia ante la crisis.

Con respecto al presente de los colegios, Román remarcó que muchas situaciones son “crónicas” sobre todo en mlo que tiene que ver con los jardines maternales o aquellos establecimientos que “no tienen ningún tipo de subvención”. Y planteó que a partir de las distintas consecuencias de la pandemia en los establecimientos educativos de gestión privada disminuyó el pago de cuotas y “obviamente se vieron perjudicados porque se quedaron sin la matricula real”.

Al respecto, diferenció la situación de las escuelas que siguen manteniendo la matrícula y en las que “a lo sumo bajó la recaudación” debido a las demoras en el pago de las cuotas. En este aspecto, subrayó que “cada situación es particular de las familias; en algún momento esa deuda se cobrará o no”.

“El caso de San Andrés del Mar es distinto, no era una de las instituciones en las que estábamos haciendo el seguimiento del cobro de cuota mes a mes”, planteó Román sobre el colegio que esta semana anunció que no volverá a abrir. “Realmente no tiene deudas salariales, no tenía problemáticas laborales, no tenía una conflictividad alta sino que de un día para el otro el propietario decidió cerrar y nos tomó por sorpresa”, admitió y remarcó que esta decisión deja a unos 50 trabajadores en la calle y a más de 600 alumnos sin lugar para estudiar, por loque en este contexto deberán buscar otra escuela para iniciar el ciclo lectivo 2021.

“Nosotros nos contactamos para ponernos a disposición, para trabajar con Dipregep (Dirección de Educación de Gestión Privada) para encontrar la manera de que no se pierdan las fuentes laborales, pero no hay voluntad”, cuestionó.

De acuerdo a lo que explicó Román, desde el inicio de la cuarentena Sadop viene abordando distintos conflictos laborales en toda la Provincia y en el caso particular de Mar del Plata están “avanzando de a poco en un proceso de diálogo para que se regularicen las situaciones”.

Por otro lado, y en lo que hace a la virtualidad debido a la pandemia, el dirigente analizó que “no hay nada que cambie la presencialidad principalmente en el nivel inicial, primaria y secundaria”, aunque reparó: “Uno tiene que apostar a eso pero estamos trabajando, hay que ser muy respetuosos de la situación epidemiológica”.

En este marco es que se suma la crítica situación de los jardines maternales. “Es el sector más afectado, es cierto que se han quedado sin matrícula”, resumió Román y recordó que desde julio vienen reclamando la conformación de un comité de crisis provincial para que “este nivel sea atendido urgentemente”.

“Nosotros nos estamos reuniendo con gente que quiere hacer bien las cosas y no se quieren pasar a una guardería de forma irregular”, admitió sobre esta situación particular. “Hay un montón de instituciones que disfrazados de guarderías cumplen el rol de un jardín maternal”, definió el secretario adjunto y recordó que la Ley provincial de Educación establece que la educación y el cuidado de niños y niñas de 45 días a 2 años deben darse en el marco legal.

Por último, el dirigente de Sadop recordó que hace cinco años que vienen planteando a las autoridades del sistema educativo bonaerense la necesidad de atender las necesidades de los jardines maternales ya que “es uno de los niveles más vulnerados del sistema educativo”. Según los datos del sindicato, en Mar del Plata hay 60 establecimientos, pero solo 17 están reglamentados.