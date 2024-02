Como en el 2001: empresarios de medios ofrecen pagar con bonos para supermercados

Las cámaras que integran Canal 8 y Canal 10 lo plantearon como parte de dos sumas fijas mensuales ofrecidas a modo de “aumento”. El sindicato rechazó el ofrecimiento.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La paritaria de los trabajadores nucleados en el Sindicato Argentino de la Televisión (Satsaid) tuvo esta semana una propuesta de actualización salarial insólita por parte de las patronales que integran Canal 8 y Canal 10 de Mar del Plata: reemplazar aumentos porcentuales de sueldo por el pago de dos sumas fijas mensuales que en el interior equivalen a la mitad de lo propuesto en Capital Federal, e incluso que una parte de ellas sea mediante “ticket canasta” para canjear en supermercados.

Como en la crisis del 2001 pero en pleno 2024: las cámaras Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) -a la que pertenecen los dos canales locales- y la de Productoras Independientes de Televisión (Capit) ofrecieron a los camarógrafos sonidistas, switchers, microfonistas y administrativos reemplazar la suba salarial por el pago de sumas fijas que, además de no remunerativas, son brutalmente desiguales entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los medios del interior como Mar del Plata: la oferta fue rechazada de plano.

En concreto, en la audiencia llevada a cabo esta semana tras el dictado de una conciliación obligatoria, los empresarios hicieron su primer ofrecimiento que consta de sumas fijas mensuales de 70 mil pesos durante enero y febrero para canales del AMBA, aunque ese monto se reduce a 35 mil para el interior.

No obstante, en función de sus vínculos con empresas de supermercados, también propusieron que parte de esas sumas -que no representan una suba a los básicos, no generan una base de cálculo salarial ni una mejora para las escalas, aguinaldos o indemnizaciones- se paguen en “ticket canasta”.

En un comunicado, desde la conducción nacional del sindicato rechazaron “de cuajo” el planteo patronal por no significar una suba porcentual, por representar una “discriminación inaceptable” para el interior y ser, al fin de cuentas, una suspensión de las paritarias. De la misma manera, desde Satsaid Mar del Plata, que nuclea a unos 70 trabajadores de los canales locales, en tanto, confirmaron ante la consulta de Qué digital el rechazo a la propuesta de la suma fija “ni en bono, ni en plata, ni en nada” por considerarla una “miseria”.

De cara a la próxima audiencia, prevista para el martes por la tarde, desde el sindicato formalizaron una contrapropuesta salarial que consta de un incremento porcentual del 30% para diciembre 2023 (adicional al 30,4% ya pactado en el acuerdo anterior), un 30% para enero, y un 30% para febrero como la continuidad de la paritaria salarial para el período octubre 2023–septiembre 2024.

El último acuerdo salarial constaba de un cierre de 2023 con una variación de 137.62% más una suma fija del 9% e incluía una revisión a mediados de diciembre en caso de que el índice inflacionario superara lo acordado. Esa cláusula, sin embargo, no fue cumplida por los empresarios y motivó una serie de paros de 3 horas por turno que derivó en la conciliación obligatoria.

A nivel local, además, se suma la pérdida de masa salarial que representó para los trabajadores de Canal 8 el recorte de las horas extras que les permitían llegar a tener ingresos dignos. En paralelo, mientras las patronales aducen la falta de dinero y argumentan con el corte de pauta oficial del gobierno nacional, los dos canales locales vienen de aportar a la organización de los festejos por los 150 años de Mar del Plata comandados por el empresario mediático Florencio Aldrey Iglesias que incluyó tres días de recitales gratuitos en Las Toscas.