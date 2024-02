CAPS sin cobertura policial: “No debemos esperar a que ocurra una tragedia”

Desde el gremio Cicop le reclamaron a la Secretaría de Salud regularizar la presencia de seguridad. Denunciaron que los “incidentes evitables persisten”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La falta de cobertura policial en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) es motivo de reclamo por parte del gremio Cicop que nuclea a las y los profesionales de la salud, desde donde afirmaron que la situación se mantiene desde hace quince días y volvieron a exigir la restitución del servicio al gobierno municipal. Alertaron por “incidentes violentos” y apuntaron; “¿Qué están esperando? No debemos esperar a que ocurra una tragedia para garantizar la seguridad”.

El reclamo en torno al corte de la cobertura policial en los CAPS había sido señalado la semana pasada por el gremio como parte de un largo listado de cuestionamientos sobre el presente del sistema de salud municipal, pero la falta de soluciones llevó a que este viernes insistieran con el pedido a la Secretaría de Salud al denunciar un episodio de violencia desatado en uno de los centros en las últimas horas.

“La falta de cobertura policial persiste durante 15 días, dejando a centros de salud en estado de desprotección. La atención se realiza de forma limitada hasta que se resuelva esta situación crítica”, advirtieron desde Cicop a través de un comunicado.

Asimismo, hicieron referencia a un “incidente violento” ocurrido el miércoles en el Centro de Salud Meyrelles, de Alejandro Korn 2279. Según expresaron, “la falta de control y resolución oportuna condujo a enfrentamientos, denuncias y amenazas” y sumaron que una semana antes se había registrado un robo en las inmediaciones del centro que afectó al vehículo de una de las trabajadoras.

“A pesar de las advertencias del equipo de salud a las autoridades, no se ha efectivizado ninguna solución”, reclamaron desde el sindicato y reseñaron que ya el 8 de febrero presentaron formalmente un reclamo a las autoridades sanitarias “exigiendo una solución para los distintos centros de salud donde se ha interrumpido la cobertura de seguridad”.

“Lamentablemente, no hemos obtenido respuesta y los incidentes evitables persisten”, alertaron y apuntaron: “Los trabajadores, siendo el eslabón más expuesto, no pueden seguir siendo el fusible de esta situación. No podemos normalizar la desprotección”.

De esa manera, cuestionaron a la Secretaría de Salud conducida por Viviana Bernabei: “¿Qué están esperando? No debemos esperar a que ocurra una tragedia para garantizar la seguridad en los centros de salud”. Y reclamaron “una resolución inmediata y un plan de contingencia mientras persista esta situación”.