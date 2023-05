Tras el cese de la emergencia, ¿cómo sigue la vacunación contra el covid-19?

Desde Región Sanitaria VIII destacaron la importancia de aplicarse las dosis de refuerzo, en especial ante la llegada de las bajas temperaturas.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A principios de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó, tras más de tres años, el cese de la emergencia sanitaria en relación al coronavirus y dio por cerrada una etapa en torno a la pandemia. Sin embargo, las autoridades sanitarias continúan recomendando que la población se vacune, con el objetivo de evitar un rebrote. Ante este escenario, ¿cómo sigue la campaña de vacunación contra el covid-19 en Mar del Plata?

De acuerdo a lo informado desde Región Sanitaria VIII, si bien el número de casos no es significativo -incluso los casos dejaron de contabilizarse de forma oficial- lo cierto es que el coronavirus “sigue estando presente” tanto en la ciudad como en la zona.

“Tenemos el 1,4% de los internados por patologías respiratorias a causa del covid; si bien no es un número significativo, (eso) nos dice que no está del todo fuera de circulación con lo cual reforzamos el tema de la vacunación”, explicó al respecto Gastón Vargas, director de Región Sanitaria VIII.

En ese sentido, el profesional de la salud hizo hincapié en la última recomendación emitida por el Ministerio de Salud de la Nación e instó a la población a no abandonar la vacunación, de acuerdo a los parámetros de refuerzo -una vez completados los esquemas originales- establecidos recientemente.

Así, recordó que las personas de mayor riesgo deben recibir una dosis de refuerzo si transcurrieron seis meses desde la última aplicada, que las personas de riesgo medio deben aplicarse un refuerzo seis meses después de la última aplicación –y luego hacerlo cada un año-, y que las personas de bajo riesgo deben actualizar su refuerzo de manera anual.

Concretamente, entre los grupos con alto riesgo se encuentran las personas mayores de 50 años, inmunocomprometidas y gestantes; las de riesgo medio son las menores de 50 años con enfermedades crónicas y/u obesidad, personal de salud o función estratégica; y las de menor riesgo son las menores de 50 años sin comorbilidades.

VACUNATORIOS CONTRA EL COVID-19 EN MAR DEL PLATA

Hospital Materno Infantil (Castelli 2450) de lunes a viernes de 8 a 16.

(Castelli 2450) de lunes a viernes de 8 a 16. Centro de Salud N°1 (Colón y Salta) de lunes a viernes de 9 a 19 | sábados, domingos y feriados de 8 a 15.

(Colón y Salta) de lunes a viernes de 9 a 19 | sábados, domingos y feriados de 8 a 15. Jorge Newbery (Moreno 9375) de lunes a viernes de 9 a 14.

(Moreno 9375) de lunes a viernes de 9 a 14. El Martillo (Génova 6657) de lunes a viernes de 9 a 14.

(Génova 6657) de lunes a viernes de 9 a 14. Meyrelles (Alejandro Korn 2279) de lunes a viernes de 9 a 14.

(Alejandro Korn 2279) de lunes a viernes de 9 a 14. Alto Camet (Cura Brochero 7100 y Los Helechos) de lunes a viernes de 9 a 16.

(Cura Brochero 7100 y Los Helechos) de lunes a viernes de 9 a 16. Ameghino (Luro 10052) de lunes a viernes de 9 a 16.

(Luro 10052) de lunes a viernes de 9 a 16. Playa Serena (calle 11 N°360 entre 8 y 10) de lunes a viernes de 9 a 16.

(calle 11 N°360 entre 8 y 10) de lunes a viernes de 9 a 16. Batán (145 y 132) de lunes a viernes de 9 a 15.

(145 y 132) de lunes a viernes de 9 a 15. La Peregrina (Ruta 226 km 17) de lunes a viernes de 9 a 15.

(Ruta 226 km 17) de lunes a viernes de 9 a 15. CEMA (Pehuajó 250) de lunes a viernes de 9 a 15.

(Pehuajó 250) de lunes a viernes de 9 a 15. Salud en tu Barrio (consultar el cronograma ACÁ)

Por otro lado, Vargas también se refirió a la importancia de reforzar la vacunación antigripal, en especial en adultos. Es que, según detalló, si bien para esta época de la campaña “deberíamos estar con un 50 o 55% de la población objetiva vacunada“, la realidad es que la región está “en un 35%”.

“Y no es porque no haya disponibilidad, sino porque la gente no se está acercando a vacunar; esperemos que esta semana lo hagan, pero como no ven ningún riesgo aumentado no se acercan y cuando aparecen los casos de gripe manifiesto se acercan a vacunarse”, se lamentó.