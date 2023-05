Crecen los casos de bronquiolitis en Mar del Plata y piden extremar los cuidados

Desde Región Sanitaria VIII aseguraron que la ocupación de camas en el Materno Infantil creció y pidieron evitar sobresaturar las guardias.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante la llegada de las bajas temperaturas, y en el marco de una situación sanitaria particular tras la pandemia de covid-19, desde hace semanas en todo el país crecen los casos de bronquiolitis, una infección respiratoria aguda que afecta, en especial, a los bebés menores de un año. En Mar del Plata, el panorama no escapa al contexto nacional y provincial, y las autoridades sanitarias piden extremar los cuidados para evitar sobresaturar las guardias de los hospitales públicos.

Días atrás, el propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que se está ante “la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro” y, en ese sentido, desde la Región Sanitaria VIII advirtieron acerca de esta situación en Mar del Plata y la zona y explicaron que esto se debe, en parte, a que durante los años de pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis.

“En este momento estamos pasando por una situación que hacía mucho tiempo no se veía, que es una situación de bronquiolitis en menores de dos años, que es la mayor consulta que tenemos en los efectores de salud”, detalló al respecto Gastón Vargas, director de Región Sanitaria VIII.

En diálogo con Qué digital, el profesional de la salud puntualizó que esta situación se da a “a expensas del virus sincitial respiratorio”, que actualmente provoca esta patología que no había tenido presencia en los últimos años, “al principio por la pandemia, por el aislamiento que hubo y por los cuidados que estaban mucho más potenciados que ahora”.

En ese sentido, precisó Vargas, lo que sucede es que este año a expensas del mismo el virus se ha generado una mayor cantidad de casos, “una epidemia en función de que hubo un paréntesis en la defensas de los niños que no habían adquirido, porque no habían estado expuestos a esos virus en los años anteriores”.

De esta forma, y en consonancia con el panorama nacional y provincial, desde Región Sanitaria VIII aseguraron estar “siguiendo muy de cerca la situación” y aconsejaron a la población que realice las consultas oportunas, sobre todo en niñas y niños menores de dos años. Al respecto, emitieron una serie de recomendaciones, como por ejemplo, “evitar concurrir a guarderías y escuelas si se presentan síntomas y completar el calendario de vacunación”, según lo establecido.

Ante la consulta respecto a la situación en los hospitales públicos locales – en especial el Materno Infantil, que atiende a las infancias- Vargas ahondó acerca del panorama sanitario zonal y en ese sentido confirmó que la ocupación de camas “es más importante”, dado que el Materno Infantil es uno de los pocos hospitales públicos que tienen posibilidad de internar en cuidados medios e intensivos a la población infantil de toda la región.

“Estamos en un 80 u 85% de ocupación, pero es dinámico; esta patología no (implica) que se internen en la mayoría de los casos, por el contrario, se pueden tratar ambulatoriamente y por eso la consulta tiene que ser en los centros de atención”, aclaró el especialista, quien pidió a la comunidad que se acerque a los centros de salud de primera atención, como los CAPS, antes de concurrir al hospital.

Concretamente, Vargas recordó que existe un programa provincial de infecciones respiratorias con un protocolo de atención a través del cual “se monitorea a los chicos, vuelven a control, se les da medicación y hay un programa de acción que recién ahí, si no responde a ciertas terapias, es cuando se debiera llegar al hospital y no llegar al hospital en primera instancia, lo cual hace que se sobresature de consultas la guardia, no por gravedad sino por volumen”, según puntualizó.

Entonces, para evitar esa sobresaturación, desde Región Sanitaria VIII insistieron con la importancia de que haya un “direccionamiento oportuno a los efectores de salud para no colapsar al Materno Infantil”, aunque también aclararon que si bien la ocupación en el hospital local es más elevada de lo normal, la situación no escapa a lo que sucede en toda la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, y si bien la bronquiolitis es una enfermedad que afecta, sobre todo, a las y los niños más pequeños, es cierto también que el cuadro puede impactar en la población adulta, en especial en quienes tienen alguna enfermedad respiratoria previa.

Sobre esta situación, las autoridades sanitarias consultadas aseguraron que “se está viendo la misma cantidad de circulación viral”, pero naturalmente “una persona mayor, un catarro o una congestión de vías aéreas superior la puede superar ambulatoriamente con otras posibilidades que no tiene un niño de 8 meses, por ejemplo”.

¿QUÉ ES LA BRONQUIOLITIS Y CÓMO AFECTA AL ORGANISMO?

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de un año. Puede ser causada por distintos virus; aunque el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

La enfermedad afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan que, si un niño o una niña presentan signos de dificultad respiratoria, se consulte al equipo de salud para que sea evaluado. Teniendo en cuenta que no existen tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), “es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria”.

En general, la mayoría de los niños y niñas con bronquiolitis se curan en aproximadamente dos semanas, aunque en algunos casos pueden quedar con mayor sensibilidad bronquial durante un tiempo y ser propensos a cuadros recurrentes de dificultad respiratoria.